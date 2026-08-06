El Hospital de Salamanca se suma a la Semana Mundial de la LactanciaMaterna con una exposición fotográfica

SALAMANCA, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Complejo Asistencial Universitario de Salamanca (CAUSA) se ha sumado a la campaña mundial coordinada por la Alianza Mundial para la Acción de Lactancia Materna (WABA, por sus siglas en inglés) con una exposición fotográfica para concienciar y motivar a la acción sobre temas relacionados con la lactancia materna.

El lema de la semana de la lactancia este año es 'La lactancia materna para un comienzo de vida sostenible: fortalecer lo que funciona'.

Este jueves se ha celebrado un primer acto, a las 11.00 horas en el vestíbulo principal del Hospital Universitario de Salamanca.

Se trata de una acción conjunta organizada por el Comité de Lactancia Materna del Área de Salud de Salamanca en el que han participado representantes del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, de Atención Primaria y del Servicio Territorial de Sanidad; con la asistencia de profesionales sanitarios de diferentes categorías, que han querido sumarse a esta acción de humanización completada con una exposición fotográfica, fruto del "I Concurso de Fotografías sobre Lactancia Materna del Área de Salamanca", en el que se han premiado tres imágenes que "capturan el amor que nutre" como han asegurado desde la organización.

Al finalizar se les ha entregado a las ganadoras un diploma acreditativo.

La muestra, formada por cerca de un centenar de fotografías enviadas por cincuenta mujeres, está ubicada en el pasillo central del hall principal del hospital y podrá verse hasta el próximo 16 de agosto.

En ella, se perciben imágenes "cargadas de emoción, ternura y significado; capaces de visibilizar las diferentes realidades de la maternidad y de la crianza que comparten un mensaje: el vínculo único que se crea a través de la lactancia materna.

Con estas iniciativas, el Comité de Lactancia quiere "reafirmar su compromiso con la sensibilización social y con la creación de entornos cada vez más favorables para las madres y los hijos" han indicado.

El Complejo Asistencial Universitario de Salamanca cuenta con seis salas de lactancia: dos de ellos en los Edificios de Consultas (en el 1, en la entrada del servicio de Alergología; y en el 2, en las consultas de Pediatría) y cuatro en el Hospital Universitario (una en la planta baja, antes de entrar en el servicio de Anatomía Patológica; una en la sala de espera de las Urgencias Pediátricas y dos en la segunda planta, en el espacio para familias en el área de Neonatos y en el pasillo de Obstetricia).

Se trata de espacios pensados y diseñados para que las madres, las familias y las propias profesionales que lo necesiten dispongan de un entorno íntimo, cómodo y seguro donde amamantar a sus bebés o extraerse leche.

Esta estrategia, han incidido desde el Hospital, que va en línea con otras acciones apoyadas desde la dirección del centro, como la Guía de Promoción y Apoyo a la Lactancia Materna del BPSO* y la obtención del nivel II de la IHAN (Iniciativa para la Humanización de la Asistencia al Nacimiento y la Lactancia) promovida por la OMS y Unicef.