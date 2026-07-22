El hospital Santa Bárbara de Soria acoge mañana una nueva jornada de donación de sangre para el Chemcyl

Cartel de la donación prevista en Soria. - JCYL

SORIA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Santa Bárbara acoge este jueves 23 de julio una nueva jornada de donación de sangre, organizada por la Junta de Castilla y León, a través del Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León (Chemcyl) con la colaboración de la Hermandad de Donantes de Sangre de Soria.

Los donantes podrán acudir al punto fijo que entró en funcionamiento el pasado 14 de julio, ubicado en el vestíbulo principal del Hospital, al que se accede desde el Paseo de Santa Bárbara.

El horario previsto para poder donar es de 08.45 a 14.15 horas. Esta campaña está especialmente diseñada para usuarios, pacientes y familiares del centro hospitalario, así como para profesionales de la sanidad de Soria, según han informado desde la delegación de la Junta en Soria.

EN AVISO ROJO.

En cuanto a la insuficiencia de reservas, el Chemcyl, a día de hoy, tiene aviso rojo para el grupo sanguíneo A+, por lo que se piden donaciones lo antes posible. Los grupos 0+, 0-, AB+ y AB- se encuentran en alerta amarilla, para lo que se solicitan donantes en los próximos días.

Por otra parte, el Chemcyl sortea cinco camisetas oficiales de la Selección Española entre todas aquellas personas que donen sangre en Castilla y León hasta el 26 de julio.