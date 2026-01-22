El Hospital Universitario de Soria acoge el viernes 23 de enero una jornada de donación de sangre

Jornada de donación de sangre en el Hospital de Soria. - JCYL

SORIA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Santa Bárbara de Soria acoge este viernes 23 de enero una nueva jornada de donación de sangre, una cita organizada por la Junta a través del Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León, con la colaboración de la Hermandad de Donantes de Sangre de Soria.

La sala habilitada al efecto es la destinada a Formación, en la planta 0, en el acceso al hospital por la calle Doctor Fleming, junto a la entrada al Servicio de Rehabilitación. El horario previsto para poder donar es de 08.45 a 14.15 horas, según han informado desde la delegación territorial de la Junta en Soria.

Se trata de una campaña de donación de sangre especialmente diseñada para usuarios, pacientes y familiares del centro hospitalario, así como profesionales de la salud de la sanidad de Soria.

El Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León ha alertado esta semana de la insuficiencia de sangre en las reservas de todos los grupos sanguíneos en la Comunidad Autónoma.

El más preocupante, a día de hoy, es el grupo 0+, que se encuentra en aviso rojo, por lo que se piden donaciones lo antes posible.

Los grupos A+, A-, 0-, B+, B-, AB+ y AB- se hallan en alerta amarilla, para los que se solicitan donantes en los próximos días.

Además de la campaña de donación programada para este viernes en el Hospital Universitario Santa Bárbara de Soria, el punto fijo de donación de sangre y plasma en Soria se sitúa en la sede del Instituto de Ciencias de la Salud de Castilla y León, Icscyl, (Parque de Santa Clara s/n), los lunes de 15.00 a 21.00 horas, y martes y miércoles de 9.00 a 15.00 horas.

Asimismo, la próxima semana está prevista una jornada de donación de sangre el jueves 29 de enero en el Centro de Salud de San Pedro Manrique, en horario vespertino, de 16.15 a 20.45 horas, y el viernes día 30 en el Centro Comercial Camaretas (Golmayo), de 16.00 a 21.00 horas (sala de exposiciones, segunda planta).

El autobús de donación de sangre también estará los días 5 y 6 de febrero, de 8.45 a 14.15 horas, en la plaza Mariano Granados de la capital soriana.