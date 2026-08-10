Hospitalizados dos varones que fueron excarcelados tras volvcar una furgoneta en Vega de Tera (Zamora)

Soporte Vital Básico (SVB). - JCYL

ZAMORA, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Dos varones han sido trasladado al hospital tras ser excarcelados por los bomberos tras el vuelco de una furgoneta en el kilómetro 42 de la A-52, en el término de Vega de Tera (Zamora).

Los hechos se han producido a las 3.48 horas, momento en el que el 1-1-2 da aviso de este accidente a la Guardia Civil (Tráfico) de Zamora, a los Bomberos de Rionegro del Puente, dependientes de la Diputación Provincial, y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias - Sacyl, desde el que envía una ambulancia de soporte vital básico (SVB), una unidad medicalizada de emergencias (UME) y al personal médico del Punto de Atención Continuada (PAC).

En el lugar los bomberos han liberado a los heridos, que han sido atendidos por el personal de Sacyl. Finalmente, han trasladado a un varón de unos 50 años en Soporte Vital Básico (SVB) con médico de atención primaria al Hospital de Benavente y a otro de unos 60 años, en UME al Complejo Asistencial de Zamora.