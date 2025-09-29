Hovik Keuchkerian presenta su monólogo 'Grito' este viernes en el Teatro Carrión de Valladolid - TEATRO CARRIÓN DE VALLADOLID

VALLADOLID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El actor escritor y exboxeador Hovik Keuchkerian regresa a los escenarios con su monólogo de stand up 'Grito', que presentará este viernes, 3 de octubre, en el Teatro Carrión de Valladolid.

El artista combina durante 100 minutos humor, poesía y reflexión para reírse y pensar sobre el absurdo humano, según han informado desde el espacio escénico en un comunicado recogido por Europa Press.

Hovik rehúye personajes y se expone 'desde Hovik', con una declaración de intenciones que "no busca agradar a todos, si no posicionarse y abrir conversación", por lo que se sube al escenario "sin personaje, sin papel", para ejercer lo que define como un "espacio de libertad absoluta y total" del cómico.

Así, 'Grito' es un manifiesto personal que aborda con acidez y crudeza, temas como la guerra, los extremismos o la desinformación, "siempre desde la mirada cómica y la palabra desnuda", con un texto "vivo y en evolución", pues "ninguna función es exactamente igual a la anterior".

La función comenzará a las 20.30 horas y las entradas se pueden adquirir desde los 28 euros en la web www.carrionteatro.com y en taquilla.