De la Hoz dice que la legislatura durará lo que dure la capacidad de Sánchez en dar satisfacción a los chantajes

VALLADOLID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Raúl de la Hoz, ha augurado este jueves que la nueva legislatura en España durará "lo que dure la capacidad" del presidente del Gobierno recién investido, el socialista Pedro Sánchez, en dar satisfacción "a las amenazas" y a "los chantajes" de "sus socios terroristas e independentistas" mientras los ciudadanos asisten "atónitos" a lo sucedido.

Raúl de la Hoz ha situado en concreto a España como "un país sometido al chantaje" de unos partidos políticos que "quieren acabar con España". "Sí --se ha reafirmado-- un país sometido al control de los enemigos de España".

Además, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular se ha referido a Pedro Sánchez como "un presidente sin escrúpulos, sin valores y sin dignidad alguna" y ha criticado expresamente la afirmación de Pedro Sánchez en el reciente debate de investidura de que "el fin justifica a los medios" para explicar la ley de amnistía que ha acordado con Junts y con ERC.

Raúl de la Hoz ha advertido de que el objetivo de Pedro Sánchez no es conformar un Gobierno de progreso en España y, ni quiera, evitar un gobierno del Partido Popular con Vox, sólo "seguir en la poltrona de La Moncloa".

"El único y exclusivo fin del señor Sánchez para aceptar el chantaje de los terroristas para someter al país a los independentistas es seguir en la poltrona de La Moncloa y por eso no tiene problema alguno en utilizar medios ilegítimos, falsos y contrarios a los intereses de Castilla y León", ha sentenciado De la Hoz.

En este sentido, ha reprochado que el secretario autonómico del PSOE y portavoz del Grupo Socialista, "el corderito" Luis Tudanca, haya sido "incapaz", a su juicio, de defender el acuerdo que ha suscrito Pedro Sánchez "con los nacionalistas, con los separatistas, con los independentistas y con los filoterroristas".

"Es muy osado para atacar la independencia de los medios de comunicación de esta Comunidad Autónoma y para atacar también al poder judicial de esta Comunidad Autónoma", ha reprochado De la Hoz a Tudanca a quien ha acusado de haber respondido con un "no sé qué de las cunetas y de la Guerra Civil" cuando los periodistas le han preguntado sobre la ley de amnistía. "¡Ole el Partido Socialista de Castilla y León, ole su dignidad, ole sus valores, ole un partido que abandonó por completo a los ciudadanos de Cataluña", ha exclamado en tono irónico.

De la Hoz ha realizado estas declaraciones en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces para fijar el orden del día del próximo pleno al que el Grupo Popular lleva una PNL en defensa de la unidad de todos los españoles ante la ley y de la Constitución Española y del resto del ordenamiento jurídico y para rechazar la ley de amnistía.

"Nosotros sí de verdad vamos a defender a Castilla y León", ha aseverado De la Hoz que ha apelado a las manifestaciones del pasado domingo en toda España en las que, según ha explicado, los ciudadanos pidieron que se aplique "el sentido común" y que el país no se deje "arrastrar por esta deriva psicopática del señor Sánchez".

De la Hoz se ha mostrado convencido de que el PP tiene "la razón" y ha asegurado, además, tiene, tiene detrás "a la mayoría de castellanos y leoneses" con la que va recurrir la ley de amnistía y va a solicitar tanto la Conferencia de Presidentes como la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

"Vamos a utilizar todos los recursos institucionales, políticos y jurídicos que estén a nuestro alcance para, al menos, mantener con la cabeza bien alta la dignidad de los ciudadanos de Castilla y León", ha sentenciado.

La segunda PNL del PP busca refrendar el acuerdo del pasado 7 de septiembre cuando el PSCL votó con el PP su oposición a cualquier acuerdo para lograr la investidura que afectara al sistema de financiación autonómica o que modificara el sistema de financiación autonómica y que, en palabras de De la Hoz, "Sánchez se ha pasado por el arco del triunfo arrastrando al PSOE de Castilla y León".

Por otro lado, el PP defenderá en el pleno ordinario de la próxima semana sendas proposiciones de ley (PL), la de blindaje de los servicios básicos, que presenta en solitario, y la de la reforma del Ecyl en la que va de la mano con su socio de Gobierno en la Junta, Vox.

En este punto, ha ironizado sobre la oposición y sobre el "extraordinario nivel" de los partidos que no gobiernan por rechazar la propuesta realizada por el PP cuando "llevan pidiendo que blindemos los servicios básicos desde hace no sé cuánto tiempo". "Hacemos lo que nos piden, blindamos los servicios básicos de nuestra Comunidad Autónoma y ahora se oponen a que blindemos los servicios básicos evidenciando que lo único a lo que se oponen es a la propia esencia de un Gobierno democrático en Castilla y León y no sometido a los filoterroristas como el Gobierno de España", ha zanjado.