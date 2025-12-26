De la Hoz (PP), convencido de que la Comisión Europea "no se va echar atrás" en la flexibilización de la automoción

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, junto al eurodiputado del PP, Raúl de la Hoz. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario europeo del Partido Popular Raúl de la Hoz ha aseverado este viernes que la posición de la Comisión Europea para la flexibilización de los objetivos de emisiones y la derogación de la prohibición de fabricación de vehículos de combustión a partir de 2035 "no se va a echar atrás" porque considera que no existe una minoría "de bloqueo" suficiente.

Así lo ha señalado De la Hoz este viernes tras participar en la reunión de la Mesa de la Automoción del Ayuntamiento de Valladolid, a la que ha sido invitado por su compañero de partido el alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, para exponer el acuerdo que presentó la Comisión Europea la pasada semana y abordar cómo afrontar el nuevo escenario de la mano con la industria de la automoción local.

El eurodiputado ha explicado la decisión de la Comisión Europea, que según ha resumido trata de mirar al futuro "sin imponer un único modelo" de tecnología de la automoción, de tal manera que se plantea suprimir la medida, aprobada hace unos años, de que solo se podrían matricular vehículos eléctricos a partir del año 2035.

La nueva propuesta plantea que a partir de dicho año las emisiones de CO2 del sector se reduzcan al 90 por ciento con respecto a los niveles actuales y no al 100 por ciento inicialmente previsto. Ello, asegura De la Hoz, permitirá que junto a los vehículos eléctricos puedan mantenerse otros vehículos poco contamintantes, como la "combustión sintética, el biocumbustible o los híbridos enchufables".

La Comisión, ha aseverado el político 'popular', no se va a "echar atrás" en su posición porque considera que "no hay una minoría de bloqueo suficiente" y cuenta con el apoyo de la mayoría de los gobiernos europeos y de la mayoría del Parlamento.

De la Hoz ha considerado que en la actualidad la mayoría de los estados europeos están en sintonía con el sector de la automoción, por lo que ha calificado de "minoritaria" la posición que mantiene el Gobierno de España, que no coincide "ni con la industria ni española ni europea, ni con la mayoría parlamentaria, ni con los gobiernos de estados en los que se fabrican vehículos".

El Gobierno socialista, junto con otros estados, como los "nórdicos", según De la Hoz, mantienen que "ha sido un error la propuesta de la Comisión" y creen que "el futuro a partir de 2035 debe ser totalmente eléctrico", lo que ha definido como "claro error".

"ESPERO QUE LA POSICIÓN DEL GOBIERNO QUEDE RELEGADA"

"Pasaría por ser anecdótico si no fuera porque el error se adopta obviando absolutamente la realidad y la opinión de la industria de la automoción", ha reflexionado De la Hoz, que ha manifestado que espera que la posición del Ejecutivo español quede "relegada" y "se imponga el criterio" del PP europeo y de los diferentes gobiernos, como el alemán, que apoyan la flexibilización.

Pero ha querido defender que el PP y los gobiernos no renuncian a "la consecución de los objetivos climáticos", sino que tratan de "hacer compatibles la consecución de los objetivos climáticos con la posibilidad de mantener la competitividad en un sector que en este momento se encuentra al borde de la crisis".

Ahora, ha apuntado el europarlamentario, se debe "definir" como se aplica la flexibilización y "negociar" los porcentajes que se mantendrán de fabricación de motores de combustión.

Por ello, en la reunión de la Mesa de la Automoción, con representantes de la industria con presencia en Valladolid se ha debatido sobre cómo abordar un proceso que De la Hoz ha augurado como "complejo" porque "no solamente interviene la Comisión, sino que interviene también el Parlamento y los distintos gobiernos a través del Consejo".

Por su parte, Jesús Julio Carnero ha interpretado que lo que ha hecho la Comisión Europea es "entrar en esa senda que habla de una transición ordenada, justa y equilibrada", pero sin abandonar el vehículo eléctrico y las nuevas tecncologías pero sí "acompasando" ambos aspectos "de una manera lógica" que permita "proteger tanto los aspectos medioambientales como los aspectos productivos".

El primer edil vallisoletano ha defendido que esta ha sido la posición del Gobierno municipal que encabeza desde que llegaron al Ayuntamiento en 2023 hacia un sector "tan importante para Valladolid y me atrevería a decir que para España", que ha recordado que es el segundo país en producción de automóviles en la Unión Europea.

El regidor del PP ha recordado que la automoción de Valladolid, con empresas como Horse, Renault o Michelin está "a la vanguardia", pero ha aseverado que aquí no se siente "el mismo respaldo por parte del Gobierno de España" que el que entiende que ahora han recibido "desde el Grupo Popular Europeo".

GRUPO DE TRABAJO DE RETO AMBIENTAL

Por otra parte, la Mesa de Automoción ha actualizado los avances del grupo de trabajo del Reto Ambiental, así como el estado de la colaboración que se está desarrollando con otras Ciudades Misión españolas para abordar de manera conjunta una Declaración del Sector de la Automoción hacia una Neutralidad Climática Competitiva, promovida desde Valladolid.

En este contexto, y en el marco del trabajo cooperativo de las ciudades españolas comprometidas con la Misión Europea de Ciudades Climáticamente Neutras en 2030, el Ayuntamiento de Valladolid presentó el pasado mes de septiembre una propuesta inicial de Declaración del Sector de la Automoción hacia una Neutralidad Climática Competitiva de las Ciudades Misión españolas, con el objetivo de abrir un debate compartido sobre el posicionamiento del sector y de las ciudades ante los retos de la descarbonización, la competitividad industrial y la transición ordenada y justa.

A partir de este trabajo previo, se trasladó a las Ciudades Misión españolas una propuesta de 'Declaración de Valladolid', cuyo ajuste y alineamiento se ha vinculado a la espera de la Comunicación de la Comisión Europea, al conocerse que esta se encontraba ultimando un pronunciamiento específico para el sector de la automoción, finalmente publicado el 16 de diciembre.

Tras la recepción de aportaciones, y a la espera de analizar en detalle, junto con las Ciudades Misión españolas, la Comunicación de la Comisión Europea, se continuará trabajando en la adaptación y ajuste de los términos de la Declaración (especialmente en lo relativo al enfoque de neutralidad tecnológica) con el objetivo de avanzar hacia un texto compartido que pueda ser asumido formalmente a lo largo del próximo año.