De la Hoz (PP) participa en la presentación en Bruselas de un motor híbrido de Repsol y Horse desarrollado en Valladolid

El eurodiputado Raúl de la Hoz participa en la presentación en Bruselas de un motor híbrido desarrollado por Repsol y Horse en Valladolid. - PARTIDO POPULAR EUROPEO

VALLADOLID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El eurodiputado vallisoletano del Partido Popular Raúl de la Hoz, ha participado en la presentación de la exposición 'Made in Europe Innovation: Decarbonising Mobility Starting Today', una iniciativa que exhibe en el Parlamento Europeo un motor híbrido de última generación desarrollado en Valladolid y capaz de consumir 3,3 litros cada 100 kilómetros.

El motor, fruto de la colaboración entre Repsol y Horse, combina una nueva generación de sistemas híbridos con el uso de combustibles renovables para reducir significativamente las emisiones.

Según han explicado fuentes del Partido Popular Europeo en un comunicado recogido por Europa Press, la exposición pretende mostrar cómo la innovación desarrollada en Europa puede contribuir a acelerar la descarbonización del transporte manteniendo al mismo tiempo la capacidad industrial y tecnológica del continente.

Durante la inauguración, de la Hoz ha destacado que este proyecto representa "un ejemplo de la innovación que se desarrolla en Europa y de la capacidad de nuestra industria para aportar soluciones reales a los retos de la transición energética".

Asimismo, ha defendido la necesidad de crear un entorno regulatorio más estable y predecible para facilitar la inversión industrial y permitir que las empresas europeas puedan competir en igualdad de condiciones frente a otras potencias económicas.

"Es importante preservar instrumentos de flexibilidad que permitan acompasar la transición con la realidad industrial y del mercado", ha afirmado.

De la Hoz también ha subrayado que la transición energética debe ser compatible con la realidad social y económica de los ciudadanos europeos. En este sentido, ha apostado por una movilidad limpia "asequible, accesible y basada en soluciones reales", evitando que los objetivos climáticos se traduzcan en restricciones o en un encarecimiento para las familias.

La inauguración ha contado también con la participación del deputy CEO de Repsol, Luis Cabra; el director global de Asuntos Públicos de Horse Technologies, Hans Hoefnagels.

Finalmente, el eurodiputado ha defendido que Europa tiene ante sí la oportunidad de convertir la transición energética en una palanca de crcecimiento industrial y liderazgo tecnológico.