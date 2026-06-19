La huelga médica de junio concluye en CyL con casi 40.500 consultas, 819 cirugías y 1.901 pruebas canceladas

Archivo - Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid. - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La huelga de los médicos en Castilla y León desarrollada durante la semana del 15 al 19 de junio finaliza con un total de 40.461 consultas canceladas, de las cuales 24.889 corresponden a Atención Primaria y 15.572 a Atención Hospitalaria. Además, se han suspendido 819 intervenciones quirúrgicas y 1.901 pruebas diagnósticas en los hospitales de la Comunidad.

El paro convocado hoy, viernes 19, en los centros sanitarios de la Junta de Castilla y León por los sindicatos médicos -en una convocatoria a nivel nacional por el nuevo estatuto marco- ha tenido un seguimiento medio del 18 %, según los datos registrados por la Gerencia Regional de Salud en las once áreas de salud de la Comunidad en el turno de mañana. En el conjunto de centros de SACYL, el paro ha alcanzado una media del 22 % en Atención Hospitalaria (1.024 profesionales en huelga) y del 10 % en Atención Primaria (241 en huelga).

En concreto, han secundado la huelga un total de 1.266 facultativos de los 7.189 efectivos disponibles hoy en el turno de mañana. Por provincias, el seguimiento ha sido el siguiente: Ávila, 6,9 %, 28 médicos en huelga; Burgos, 22,1 %, 214 en huelga; León, 26,9 %, 317; Palencia, 17,9 %, 80 médicos; Salamanca, 14,9 %, 207 facultativos; Segovia, 14,7 %, 62; Soria, 23 %, 49; Valladolid, 14,6 %, 256 médicos; y Zamora, 12,3 %, 53 médicos en huelga.

Además, la última jornada en huelga de los facultativos médicos ha tenido un total de 6.675 consultas estimadas suspendidas de medicina familiar y pediatría en el turno de mañana, cuya relación, por áreas de salud, es la siguiente: Ávila, 315; Burgos,1.248; León, 1.989; El Bierzo, 183; Palencia, 280; Salamanca 679; Segovia, 406; Soria, 448; Valladolid Este, 469; Valladolid Oeste, 350 y Zamora, 308.

De la misma manera, se han cancelado un total de 180 intervenciones quirúrgicas, 371 pruebas diagnósticas y 2.880 consultas externas programadas en los hospitales de la Comunidad