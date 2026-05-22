La huelga médica de mayo concluye con la cancelación de casi 44.000 consultas, 991 cirugías y 2.208 pruebas en CyL

Archivo - Centro de salud de Sacyl. Centro de salud de Castilla y León. Hospital Castilla y León. Hospital Sacyl. - JCYL - Archivo

VALLADOLID, 22 May. (EUROPA PRESS) -

La huelga de los médicos en Castilla y León desarrollada durante la semana del 18 al 22 de mayo finaliza con un total de 43.935 consultas canceladas, de las cuales 26.358 corresponden a Atención Primaria y 17.577 a Atención Hospitalaria.

Además, se han suspendido 991 intervenciones quirúrgicas y 2.208 pruebas diagnósticas en los hospitales de la Comunidad, según ha detallado la Junta a través de un comunicado recogido por Europa Press.

El paro convocado este viernes, 22 de mayo, en los centros sanitarios de la Junta de Castilla y León por los sindicatos médicos --en una convocatoria a nivel nacional por el nuevo estatuto marco-- ha tenido un seguimiento medio del 19 por ciento, según los datos registrados por la Gerencia Regional de Salud en las once áreas de salud de la Comunidad en el turno de mañana.

En el conjunto de centros de Sacyl, el paro ha alcanzado una media del 25 por ciento en Atención Hospitalaria (1.087 profesionales en huelga) y del once por ciento en Atención Primaria (268 en huelga).

En concreto, han secundado la huelga un total de 1.355 facultativos de los 6.984 efectivos disponibles hoy en el turno de mañana.

Por provincias, el seguimiento ha sido el siguiente: Ávila, 7,2 por ciento, 28 médicos en huelga; Burgos, 23,9 por ciento, 242 en huelga; León, 31,7 por ciento, 365; Palencia, 19,1 por ciento, 71 médicos; Salamanca, 18,4 por ciento, 255 facultativos; Segovia, 15,8 por ciento, 64; Soria, 25 por ciento, 50; Valladolid, 14,2 por ciento, 238 médicos; y Zamora, 10,3 por ciento, 42 médicos en huelga.

Además, la última jornada en huelga de los facultativos médicos ha tenido un total de 6.918 consultas estimadas suspendidas de medicina familiar y pediatría en el turno de mañana, que por áreas de salud es el siguiente: Ávila, 315; Burgos,1.246; León, 2.214; El Bierzo, 294; Palencia, 343; Salamanca,770; Segovia, 308; Soria, 406; Valladolid Este, 406; Valladolid Oeste, 350 y Zamora, 266.

De la misma manera, se han cancelado un total de 213 intervenciones quirúrgicas, 500 pruebas diagnósticas y 3.326 consultas externas programadas en los hospitales de la Comunidad.