El humo de los incendios empieza a notarse en Soria

SORIA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los datos de la Red de Control de la Calidad del Aire de Castilla y León evidencian unos niveles muy elevados de partículas en todo el oeste de la Comunidad y, desde la jornada de hoy martes, también en la provincia de Soria.

Los niveles de partículas son consecuencia directa de las emisiones ocasionadas por los numerosos incendios forestales que hay en toda la zona oeste de Castilla y León, Galicia y Portugal.

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio recomienda tomar medidas de precaución ante estas altas concentraciones, como evitar realizar actividades que impliquen esfuerzo físico para toda la población.

Además, las personas sensibles o incluidas en grupos de riesgo deben adoptar precauciones especiales. Las personas incluidas en grupos de riesgo y personas sensibles, por tener por ejemplo enfermedades cardiorrespiratorias o alergias graves, deberán evitar las actividades prolongadas y enérgicas al aire libre.

Las personas con asma o enfermedades respiratorias deben seguir cuidadosamente su plan de medicación. Las personas con problemas cardiacos pueden experimentar palpitaciones, dificultad en la respiración o fatiga inusual. Ante esta situación, se recomienda para estas personas el uso de mascarillas o mantenerse en sus domicilios mientras dure esta situación.

Dado que la magnitud del episodio será variable según las horas del día y de las direcciones del viento, en los próximos días se recomienda que cualquier persona que vaya a realizar actividades al aire libre se informe sobre la calidad del aire en su zona.