La Húngara y la orquesta La Misión encabezan un cartel musical de las Fiestas de San Antonio de La Flecha

Escenografía de La Misión. - AYUNTAMIENTO

VALLADOLID 29 May. (EUROPA PRESS) -

La Plaza de España volverá a ser el principal escenario de las Fiestas de San Antonio, por donde pasará el "inconfundible" flamenco de La Húngara y el "exitoso" espectáculo de La Misión, junto a otras cuatro orquestas y una macrodiscoteca.

Una programación diseñada por el Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda para todos los públicos y que se extenderá también a otros espacios como el parking de la Casa de Cultura, el Peñódromo o la zona del Hogar del Jubilado, permitiendo que en algunos momentos coincidan varias propuestas de forma simultánea para llegar a públicos, edades y gustos diferentes.

La programación musical arrancará el miércoles 10 de junio nada más terminar el pregón de las fiestas: 'El Flechazo Fest'. Esta será una de las novedades de este 2026, una "gran fiesta" de bienvenida con DJ, animación y sorpresas que servirá para dar el pistoletazo de salida a las celebraciones, detalla el Consistorio a través de un comunicado.

La jornada concluirá con la actuación de La Resistencia, una banda formada por once componentes y un espectacular tráiler-escenario.

Las orquestas volverán a ser uno de los "grandes atractivos" de las fiestas. El jueves 11 de junio La Misión volverá a la Plaza de España. Los DJ's Los del Pueblo prolongarán la primera noche de fiesta en la Plaza de España.

RENOVATION EXPERIENCE

El viernes 12 de junio la programación se diversificará con dos espacios musicales simultáneos dirigidos a públicos diferentes.

Por un lado, la Plaza de España acogerá la macrodisco Renovation Experience, un "gran espectáculo" pensado especialmente para el público joven que contará con la participación del DJ Ricky Galende, animación y un importante montaje técnico y visual.

Por otro lado, el parking de la Casa de Cultura albergará la actuación de la Orquesta Jaguar, ampliando así la oferta musical para quienes prefieran disfrutar del formato tradicional de verbena.

La jornada del sábado 13 de junio, festividad de San Antonio de Padua, será la "más intensa" desde el punto de vista musical, con actividades repartidas por hasta tres espacios del municipio.

En la Plaza de España, concierto del grupo Sinestesia y la posterior actuación de la Orquesta Anaconda, una formación de quince componentes que ofrecerá un gran espectáculo reforzado con pantallas LED, realización audiovisual y una ampliación extraordinaria del sistema de sonido.

En el parking de la Casa de Cultura se sucederán los Maymona Rock (grupo tributo al rock andaluz) y Los Desgraciaus.

Y en el Peñódromo, también doble sesión: el espectáculo infantil Universo K-Pop, dirigido al público familiar, y la batucada Sambulé para poner ritmo al recorrido previo al espectáculo de fuegos artificiales.

La programación de estas fiestas incluye otras dos actuaciones en el Peñódromo, las de Carmen Sanxz y Likimbá, los días 11 y 12 de junio, respectivamente.

VERBENAS DE ANTAÑO

Otra de las novedades de este año son las Verbenas de Antaño, una programación musical dirigida al público adulto que se desarrollará en la zona del Hogar del Jubilado con las actuaciones de Hilario, Alfonso Pahino, Sarabel y Nati Ortega.

La animación musical en las calles también tendrá un papel protagonista durante las fiestas. La charanga El Pendón acompañará el desfile de peñas en la jornada inaugural, la charanga Motociclones animará la Feria Gastronómica junto a las peñas y la batucada Sambulé pondrá ritmo a la tarde del sábado.

Además, la charanga El Meneíto será la encargada de las dianas musicales de las mañanas del jueves 11 y del domingo 14 de junio.

El broche final a las fiestas llegará el domingo 14 de junio con el esperado concierto gratuito de La Húngara, en la Plaza de España, a las 21.30 horas. La artista será la encargada de despedir cinco días de celebraciones con una actuación que pondrá el punto final a la programación musical de las fiestas.

A esta programación se sumará también la oferta musical promovida por distintos bares y establecimientos hosteleros del municipio, que contribuirán a ampliar la actividad musical durante las fiestas.