Huye de la Policía en Valladolid, se cae y es detenido en posesión de 53 gramos de cocaína

Envoltorios con cocaína intervenidos al detenido en Valladolid. - POLICÍA NACIONAL

VALLADOLID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Valladolid a un varón, que ya ha quedado en libertad pendiente de comparecencia, por llevar 53 gramos de cocaína que le fueron encontrados cuando fue interceptado tras huir de los agentes al detectar su presencia y caerse unos metros después.

Según datos de la Subdelegación del Gobierno en Valladolid, recogidos por Europa Press, la detención se produjo a primera hora de la mañana del sábado 20 de junio cuando agentes que realizaban labores propias de su cargo, uniformados y con distintivos policiales, observaron en una céntrica calle de Valladolid a un individuo que, al percatarse de la presencia policial, intentó entrar apresuradamente en un establecimiento de ocio, lo que impidió el portero por lo que el individuo quedó en el exterior.

Ante su actitud, descrita por la Policía como "nerviosa y huidiza", los agentes procedieron a identificarle y le preguntaron si portaba algún tipo de sustancia.

El varón extrajo entonces un envoltorio de plástico blanco del bolsillo y afirmó que era lo único que llevaba, si bien cuando el agente actuante iba a recogerlo, el individuo emprendió la huida a la carrera, perseguido por los policías pero cayó al suelo tras unos metros, momento en el que fue interceptado.

Tras su detención, se realizó un cacheo más exhaustivo en el que se le localizaron cinco envoltorios adicionales similares al primero.

Antes de introducirlo en el vehículo policial, durante un nuevo cacheo superficial, los agentes detectaron un bulto oculto en la zona de la cintura, del que el detenido extrajo un envoltorio de gran tamaño, en estado sólido y de color blanco, al parecer cocaína.

En el interior de su cartera se localizaron cinco billetes de 50 euros y cuatro billetes de 20 euros, presuntamente procedentes de la venta de sustancias, que fueron intervenidos.

Además, los agentes intervinieron un envoltorio de plástico con sustancia rocosa blanca (cocaína), con un peso de 45,03 gramos brutos y seis envoltorios individuales con sustancia en polvo blanca (cocaína), con un peso de 8,04 gramos brutos. De este modo, la sustancia intervenida suma 53,07 gramos.

La sustancia dio resultado positivo en cocaína tras la aplicación del test reactivo y, según los criterios de la Oficina Central Nacional de Estupefacientes (ONCNE) para el primer semestre de 2026 el valor total de la sustancia intervenida asciende a 3.245,23 euros.

Dado que la cantidad intervenida supera ampliamente la establecida para consumo propio y se encuentra presuntamente destinada al tráfico, los agentes procedieron a la detención del varón como presunto autor de un delito contra la salud pública, por lo que se le informó "de forma clara y comprensible de los motivos y de los derechos que le asisten".

Una vez trasladado a dependencias policiales, fue nuevamente informado por escrito de sus derechos y quedó a disposición de la autoridad judicial, que decretó su libertad.