IA, bulos y acoso escolar, entre los temas del ciclo 'El Acueducto del Saber', de la Diputación de Segovia y la UVA

El diputado de Cultura, Chema Bravo (izda), el coordinador del ciclo, José Ignacio García Lomas, y el vicerrector de UVA en Segovia, Agustín García Matilla. - DIPUTACIÓN DE SEGOVIA

SEGOVIA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Segovia y la Universidad de Valladolid (UVA) organizan la cuarta edición de 'El Acueducto del Saber', ciclo de charlas-coloquio divulgativas que en esta edición destaca como temas la inteligencia artificial, los bulos informativos y el acoso escolar.

El ciclo recorrerá 20 municipios de la provincia entre el 25 de abril y el mes de octubre, con su inauguración en El Espinar y cierre en Espirdo, según ha explicado el diputado de Cultura, José María Bravo.

El diputado ha presentado la edición de 2026 junto al vicerrector del campus María Zambrano de la UVA en Segovia, Agustín García Matilla, y al coordinador del proyecto, José Ignacio García Lomas.

Bravo ha subrayado la importancia de "abrir oportunidades para quienes eligen desarrollar su vida en los pueblos, de manera que también puedan acceder a este tipo de divulgación científica, haciéndolo además desde un punto de vista ameno".

Cada sesión del programa combina una conferencia a cargo de profesores de los distintos departamentos del campus segoviano de la UVA con proyecciones audiovisuales y un espacio abierto de diálogo.

Este formato interactivo permite a los vecinos de cada localidad participar activamente en el debate, más allá de la recepción pasiva de contenidos, tal como ha resaltado García Lomas.

Por su parte, el vicerrector García Matilla ha señalado que la iniciativa "tiene como valor añadido la recuperación para las zonas rurales del saber académico más actual", una función que adquiere especial relevancia en territorios alejados de los grandes centros universitarios.

ELECCIÓN DE MUNICIPIOS

La selección de municipios responde a criterios explícitos de equidad territorial. El programa concede preferencia a las localidades con menor población, presupuestos más reducidos o mayor distancia respecto a la capital segoviana.

Las 20 poblaciones que acogerán las sesiones son El Espinar, Bernardos, Hontalbilla, Remondo, Muñoveros, Montejo de Arévalo, Cerezo de Abajo, Fuente el Olmo de Fuentidueña, Martín Muñoz de las Posadas, Navafría, Aldonte, Santa María la Real de Nieva, Pinarejos, Arcones, Bernuy de Porreros, Cantimpalos, Martín Muñoz de la Dehesa, Cuéllar, Nava de la Asunción y Espirdo.

Los organizadores han indicado que el cupo de 20 ayuntamientos participantes se completó ya en la primera convocatoria y que cinco municipios han quedado en lista de espera. Esta circunstancia ha llevado a los responsables del programa a barajar una ampliación del cupo en futuras ediciones, lo que refleja el arraigo que ha alcanzado el ciclo entre las administraciones locales de la provincia.

En cuanto a los contenidos, la edición de este año ha partido de una oferta de 30 temas entre los que cada ayuntamiento ha elegido el que consideraba más adecuado para su vecindario. Los asuntos vinculados a la comunicación han concentrado la mayor demanda, con especial interés por el uso adecuado del teléfono móvil para prevenir ciberdelitos.

El programa también abordará la desinformación y el desenmascaramiento de bulos, la inteligencia artificial, la protección de datos personales y el acoso escolar, materias que conectan directamente con preocupaciones presentes en el debate público.

Junto a estas temáticas de actualidad, el ciclo incluirá sesiones sobre el testamento vital, las herencias y su fiscalidad, las relaciones personales, la salud auditiva y el esgrafiado segoviano como expresión del patrimonio local.

La recuperación del patrimonio cultural ha despertado igualmente un interés notable entre los participantes. En la edición anterior, la conferencia dedicada a la música antigua y folclórica de los pueblos fue una de las más solicitadas, lo que apunta a una demanda sostenida por recuperar y poner en valor las tradiciones propias del territorio.