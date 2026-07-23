Iberaval cierra el primer semestre del año con 387,4 millones facilitados a empresas con 2.687 avales

Consejo de Administración de Iberaval. - IBERAVAL

VALLADOLID 23 Jul. (EUROPA PRESS - 9

Iberaval cerró el primer semestre de 2026 con 387,4 millones de euros facilitados a empresas mediante 2.687 avales y un 63 por ciento, alrededor de 244,1 millones de euros, se destinó a cubrir necesidades de circulante.

El 37 por ciento restante, unos 143,3 millones, se ha destinado a respaldar proyectos de inversión desde la sociedad de garantía que preside César Pontvianne.

Asimismo, en el primer semestre se ha alcanzado un importe medio de 144.000 euros y un plazo medio de devolución de 67 meses, equivalente a cinco años y siete meses.

El crecimiento registrado de la financiación -a doble dígito con respecto al mismo periodo del año anterior- se produjo, además, con una mejora de la calidad de la cartera, según han apuntado desde Iberaval, mientas que la morosidad descendió hasta el 2,91 por ciento, frente al 3,48 por ciento registrado en junio de 2025.

Asimismo, la tasa de dudosidad se redujo del 8,78 al 8,25 por ciento.

Por sectores, los servicios representaron el 26 por ciento del volumen formalizado; la industria y el comercio concentraron un 23 por ciento cada uno, de manera que estas tres actividades reunieron el 72 por ciento de la financiación total respaldada por Iberaval.

La construcción absorbió el 12 por ciento de las operaciones; el transporte, el nueve por ciento; la hostelería y el turismo, el cinco por ciento, y el sector primario, un dos por ciento.

Esto refleja "una diversificación de la cartera" aunque servicios, industriales y comerciales tienen un peso más destacado.

El riesgo vivo -importe total de la financiación que permanece vigente y respaldada por la entidad- se situó al cierre de junio por encima de los 1.905 millones de euros, frente a los 1.714 millones contabilizados un año antes.

Además, en términos relativos, la morosidad se ha reducido algo más de un 16 por ciento durante los últimos doce meses, pese al fuerte aumento de la actividad.

El presidente de Iberaval, César Pontvianne, ha dado a conocer estos datos al Consejo de Administración de Iberaval, que ha analizado en su reunión de julio los principales indicadores del semestre.

Los resultados se sitúan por encima "de los objetivos previstos" y prolongan la trayectoria de crecimiento mantenida por la entidad durante los últimos años.

Así, l volumen formalizado entre enero y junio supone que Iberaval ha respaldado financiación empresarial a un ritmo medio superior a los 64 millones de euros mensuales, con una aceleración en la actividad durante la parte final del semestre.

Las operaciones abarcan desde necesidades de liquidez de trabajadores autónomos y microempresas hasta iniciativas de inversión promovidas por pequeñas y medianas compañías.

La sociedad de garantía centra su actividad en respaldar proyectos viables y facilitar financiación en condiciones adecuadas de importe, coste y plazo, tras analizar la capacidad de devolución de cada empresa.

SOCIEDAD CÁNTABRA.

La integración de la antigua sociedad cántabra Sogarca también ha contribuido a esta evolución, con la incorporación de alrededor de 16 millones de euros al riesgo vivo de Iberaval.

La base social de Iberaval superó al cierre de junio los 42.800 socios, frente a los 40.210 contabilizados un año antes. El crecimiento se aproxima al 6,6 por ciento y supone la incorporación de alrededor de 2.600 asociados durante los últimos doce meses.

La práctica totalidad son socios partícipes, principalmente pymes, autónomos y emprendedores que acceden a financiación respaldada por Iberaval. A ellos se suman los socios protectores -156-, entre los que figuran administraciones públicas, organizaciones empresariales, entidades financieras y otras instituciones relacionadas con el desarrollo económico.