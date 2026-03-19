Iberaval facilita 688 millones en 2025, "cruza la frontera" de los 40.000 socios y ayuda a sostener 282.000 empleos

César Pontvianne, durante la rueda de prensa de hoy. - IBERAVAL

VALLADOLID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) Iberaval facilitó durante 2025 un total de 688 millones de euros en nuevas operaciones de financiación, lo que supone un crecimiento acumulado en los últimos cinco años del 50 por ciento, además de "cruzar la frontera" de los 40.000 socios --40.500-, cifras que permiten a la entidad sostener 282.000 empleos en su ámbito de acción.

"Iberaval nació en 1981 con un propósito que este año, 45 después, es más vigente que nunca: Que ningún proyecto viable se quede sin financiación por falta de garantías. Esa es nuestra brújula y ese es nuestro objetivo. Tenemos un escenario global volátil, por supuesto, pero Iberaval seguirá siendo ese socio fiable y comprometido, el puente entre la idea y la realidad, y entre el esfuerzo y el éxito", ha resumido el presidente de la SGR César Pontvianne durante la presentación de los resultados en Valladolid.

El dirigente ha mostrado "orgullo" por el número de socios alcanzados durante el pasado ejercicio al apuntar que no se trata solo de un "dato estadístico", sino la constatación de que la Sociedad es una "comunidad de voluntades" que ha crecido un 20 por ciento en los últimos cinco años.

"Pero lo que define nuestra identidad no es solo el volumen, sino el quién. El 67 por ciento de esos 40.500 socios son socios partícipes. Dos de cada tres es decir, son las pymes, los autónomos, los proyectos que levantan la persiana cada día y que arriesgan su patrimonio, quienes son dueños y corazón de esta institución", ha abundado.

En este contexto, ha subrayado que Iberaval representa "casi la cuarta parte de toda la acción financiadora del sistema de garantías nacional". "Somos el puntal del sector nacional. Aportamos el 21,4 por ciento del riesgo vivo de todo el país. Y sí, hemos nacido en Castilla y León. Y lo somos porque no hemos perdido nunca de vista nuestro origen, la economía que pisa el barro, la que no sale los índices bursátiles, pero que sostiene el bienestar de nuestros barrios y de nuestras familias", ha descrito.

Pontvianne ha detallado que los 688 millones formalizados se traducen en 5.742 proyectos, con una media de 181.000 euros de operación media y un plazo medio desde cuatro meses de devolución para dar a esos proyectos "el tiempo para madurar y respirar". "Esos 688 millones suman a una cifra récord en el riesgo vivo. Hemos cerrado con 1.795 millones de euros de riesgo vivo, que supone casi un siete por ciento más que el año anterior", ha continuado.

Sin embargo, la cifra de la que se siente más "orgulloso" es que "año tras año" ayudan al mantenimiento de "282.000 puestos de trabajo", lo que les convierte, en sus palabras, en "una verdadera herramienta de auténtico impacto social".

"En 2025 nos marcamos, aparte del crecimiento, aparte de estar al lado de las empresas, un año de gestión inteligente de la liquidez y el 66 por ciento de nuestros fondos se han destinado a circulante. Hemos sido el pulmón necesario para que las empresas naveguen en el día a día y un 34 por ciento se ha dirigido a inversión productiva. Por sectores, el comercio 26 por ciento, servicios 22 y la industria 22 por ciento", ha abundado.

Un contexto que no sería posible, ha apuntado, sin la colaboración público-privada, que, a su juicio, "es la herramienta más eficaz para multiplicar el impacto de cada euro público", momento que ha aprovechado para agradecer el compromiso del ICE de Castilla y León, la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER), el Gobierno de Cantabria, que se suma a la "nómina de apoyos" tras la absorción de Sogarca, el Instituto para la Promoción Económica de Galicia (Igape), dependiente de la Xunta, y el Ayuntamiento de Madrid que les permite ser "capilares" en España.

"Iberaval sigue siendo líder, pero es hoy una entidad multiterritorial, que aporta soluciones allí donde se demanda, ya sea en una oficina física o a través de nuestros canales", ha apuntado al respecto para incidir en que su mayor éxito, al margen de unos resultados "excelentes" es la confianza de los 40.500 socios que saben que, "pase lo que pase ahí fuera", en Iberaval siempre encontrarán "una respuesta clara, una mano tendida y una garantía al futuro".

CONTEXTO MUNDIAL

Durante su intervención, Pontvianne ha rechazado que, hasta el momento, el contexto geopolítico mundial haya derivado en "retracción" empresarial pero sí ha apremiado a que el Gobierno central tienda "la mano" a los sectores "más afectados" tras el conflicto en Irán para encajar mejor el "primer golpe".

"Y luego seguir trabajando en medidas a medio plazo. No se busca medidas electorales y sí medidas reales que ayuden al empresario", ha argumentado para poner como ejemplo las que se impulsaron tras la guerra de Ucrania. "Se hicieron cosas y hay que seguir ese ejemplo", ha apostillado para lamentar, eso sí, que el Ejecutivo central "va tarde" en esta ocasión a la hora de implementarlas.

Por último, ha abordado el absentismo laboral, un problema que "preocupa al empresario", resta "productividad" al tejido empresarial y que se debe "atacar", en su opinión, "con un plan concreto desde el Gobierno, desde las asociaciones empresariales y desde los sindicatos".