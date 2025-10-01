Identificadas 5 personas, tres de ellas menores, por vaciar un extintor y defecar en la piscina de Nava de Rey

Un coche de la Guardia Civil. - SUB GBNO EN VALLADOLID

VALLADOLID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Valladolid está investigando a cinco personas, tres de ellas menores de edad, como presuntos autores de un delito de daños en las piscinas de la localidad de Nava del Rey.

La Guardia Civil, tras tener conocimiento de los hechos a través de una denuncia presentada en el puesto de la Guardia Civil de Nava del Rey, abrió una investigación para esclarecer los hechos, que se produjeron en la noche del 8 al 9 de agosto.

Según recoge la denuncia, autores desconocidos accedieron al recinto de las piscinas municipales cuando estaba cerrado y vaciaron un extintor en el agua, defecaron en la piscina y causaron diversos daños en el mobiliario.

Estos actos provocaron el cierre de las instalaciones durante toda la jornada siguiente, ya que fue necesario vaciar y rellenar la piscina debido a la posible toxicidad del polvo del extintor.

Como resultado de la investigación, se ha procedido a la identificación de cinco personas presuntamente implicadas en los hechos, tres de ellas menores de edad, todas residentes en Nava del Rey.

La Guardia Civil instruye las correspondientes diligencias que han sido remitidas al Juzgado de Guardia de Valladolid.