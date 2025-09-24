Identificadas varias personas en León sin documentación ni permiso de trabajo en la campaña de la vendimia

Imagen de la actuación conjunta de Guardia Civil e Inspección de Trabajo en la zona de Valdevimbre y Los Oteros (León) durante la campaña de la vendimia. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

LEÓN 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Guardia Civil y la Inspección de Trabajo han identificado a trabajadores en diferentes explotaciones de la provincia de León que carecían de documentación y permisos de trabajo, así como alta en la Seguridad Social, en el marco de la actuación conjunta contra la explotación laboral durante la campaña de la vendimia en la zona de Valdevimbre y Los Oteros.

En la mañana del día de ayer la Guardia Civil del Puesto de Valencia de Don Juan, en colaboración con personal de la Inspección de Trabajo, puso en marcha un operativo especial encaminado al control de la actividad laboral relacionada con la recogida de la uva en la provincia de León, cuya finalidad principal era detectar, identificar, ayudar y proteger a las posibles víctimas de trata de seres humanos con el fin de evitar la explotación laboral de personas que trabajan como recolectores.

Durante esta actuación, la Guardia Civil del Puesto de Valencia de Don Juan apoyó y auxilió en la actuación al personal de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social durante las inspecciones realizadas al objeto de comprobar el cumplimiento de la normativa laboral y de seguridad en las explotaciones vitivinícolas donde se desarrolla la recolección de la uva, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Subdelegación del Gobierno en León.

Este operativo se desarrolla en estrecha coordinación con la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales de la Conserjería de Empleo e Industria (DGTPRL) y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) del Ministerio de Trabajo y Economía Social.