Identificados cuatro menores por quemar 18 contenedores la madrugada del 31 de mayo en Ávila

Agente de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

ÁVILA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han identificado a cuatro menores como presuntos responsables de diversos delitos de daños por la quema de contenedores ocurrida en diferentes zonas de la ciudad de Ávila durante la noche del pasado 30 al 31 de mayo.

La investigación, desarrollada por la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Comisaría Provincial de Ávila, permitió recopilar numerosos indicios que condujeron a la identificación plena de los presuntos autores de los hechos, dando cuenta a la Fiscalía al tratarse de menores de edad.

Los incendios afectaron a un total de dieciocho contenedores distribuidos en diferentes puntos de la capital abulense: Calle Santa Fe, Avenida Agustín Rodríguez Sahagún, Calle Jesús del Gran Poder, Avenida de la Juventud y Calle Igualdad, informan desde la Comisaría Provincial a través de un comunicado.

Como consecuencia de estos actos vandálicos, resultaron afectados un total de 18 contenedores, ascendiendo el coste de reposición y servicios municipales a 23.875 euros.

Asimismo, los daños ocasionados en la vía pública y otros elementos urbanos continúan siendo objeto de valoración por parte de los servicios técnicos competentes.