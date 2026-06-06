Identificados e investigados tres ciberdelincuentes que vaciaron la cuenta de un inversor inmobiliario abulense

Equipo de investigación en ciberdelincuencia de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

VALLADOLID, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, tras una "compleja investigación tecnológica" ha identificado plenamente y ha investigado por delitos de estafa de inversiones, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal a tres ciberdelincuentes que vaciaron la "cartera digital" en una plataforma de inversión inmobiliaria tras vulnerar sus credenciales de seguridad y llegaron a vender activos ilícitamente por más de 10.000 euros.

Según han informado fuentes de la Benemérita en un comunicado recogido por Europa Press, la investigación llevada a cabo por el equipo '@' de la CiberComandancia de León, arrancó con una denuncia telemática presentada por un vecino de la provincia de Ávila, que alertaba de que ciberdelincuentes habían accedido de forma ilícita a su perfil privado en una conocida plataforma de inversión inmobiliaria, tras vulnerar sus credenciales de seguridad.

Una vez dentro, los atacantes transfirieron a una cuenta ajena la totalidad del capital que el usuario custodiaba en su billetera digital o 'wallet'. El perjudicado descubrió el fraude de manera fortuita, al entrar en el área donde guardaba buena parte de sus ahorros.

Para materializar la retirada, los autores habían aportado a la plataforma un certificado de titularidad bancaria falsificado que simulaba que la cuenta de destino pertenecía al propio denunciante.

Acto seguido, pusieron a la venta y liquidaron todos sus activos en el mercado secundario.

Sin embargo, según señala el comunicado, "con la prisa de consumar el desvío antes de ser detectados", la operación se ejecutó de forma "agresiva" con descuentos de entre el 4 por ciento y el 15 por ciento. Esa anomalía "disparó las alertas automáticas del sistema", que bloqueó la transacción de forma preventiva al detectar un precio de venta muy inferior al de mercado.

Pero los responsables, "lejos de desistir", contactaron con la entidad para forzar el desbloqueo, para lo que alegaron padecer una enfermedad grave y la necesidad urgente de disponer del dinero para costear un tratamiento médico. De hecho, advirtieron incluso de que, en caso contrario, denunciarían a la propia plataforma.

La entidad finalmente liberó la operación y permitió que la red completara el desvío, que superó los 10.000 euros. En cuanto comprobó el alcance del ataque, el afectado interpuso denuncia por vía telemática para agilizar los trámites.

Recibido el atestado por la Oficina Nacional de Recepción Electrónica de Denuncias (ON-RED), el equipo de la CiberComandancia asumió el caso y activó los protocolos especializados en ciberdelincuencia financiera, tales como el análisis técnico de las comunicaciones y registros de la plataforma y rastreo detallado de la trazabilidad bancaria del dinero.

DOS DE LOS TRES SOSPECHOSOS SON PAREJA

El cruce de datos informáticos y financieros permitió aproximarse a los autores y revelar "un dato relevante" de la estructura de la red, dado que dos de los tres sospechosos mantenían una relación sentimental.

La investigación concluyó con la plena identificación de los tres presuntos autores y el total esclarecimiento de tres infracciones penales: delito de estafa de inversiones --por el engaño y el despojo de los fondos--, delito de blanqueo de capitales --por la introducción del dinero ilícito en el circuito legal-- y delito de pertenencia a grupo criminal --al acreditarse la actuación coordinada y el reparto de funciones--.

Las diligencias instruidas, junto con los investigados, han sido puestas a disposición de la Autoridad Judicial de Arenas de San Pedro (Ávila).

Por último, se han solicitado sendas Órdenes Europeas de Investigación dirigidas a Irlanda y Francia para continuar el rastreo de las cantidades defraudadas.