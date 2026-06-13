Identificados tres varones en Valladolid con 51 sprays de pintura tras intentar huir de la policía - SUBDELEGACIÓN DE GOBIERNO DE VALLADOLID

VALLADOLID 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han identificado a tres jóvenes en Valladolid, a los que se les han intervenido un total de 51 sprays de pintura, tres rodillos de pintura, un mango alargador extensible, un bote de tinta al agua y un tubo de pintura acrílica roja, todo ello tras intentar huir al percatarse de la presencia policial.

En la madrugada del pasado miércoles 10 de junio se localizó por parte de los agentes un vehículo en un camino de tierra a continuación de la Avenida Juan Carlos I, en las inmediaciones del apeadero 'Tres Hermanos', cuyos ocupantes emprendieron la huida al darse cuenta de la presencia de la policía, según ha señalado la Subdelegación de Gobierno de Valladolid en un comunicado recogido por Europa Press.

Los agentes salieron en su persecución y consiguieron interceptar el vehículo e identificar a sus tres ocupantes, los cuales eran tres jóvenes varones, vecinos de otra provincia. A uno de ellos le constaban dos antecedentes policiales, uno de ellos por un delito de daños mediante pintadas en vagones de tren.

Tras levantar la correspondiente acta de intervención del material incautado y después de comprobar que los tres jóvenes no tenían ninguna requisitoria judicial o policial pendiente, se les dejó marchar y los agentes de Policía Nacional comparecieron para dar cuenta de lo ocurrido.

La identificación de los tres jóvenes está enmarcada en el dispositivo especial de seguridad, establecido por la Policía Nacional en colaboración con Renfe y Adif en Valladolid, y cuya finalidad es evitar los actos vandálicos de pintadas en vagones de tren o instalaciones de Renfe.

De acuerdo con lo especificado por la Subdelegación de Gobierno de la provincia vallisoletana, desde el inicio de 2026 se han recibido un total de 26 denuncias en dependencias de la Policía Nacional por actos vandálicos en trenes, habitualmente mediante pintadas, que han ocasionado unos daños cuantificados en un total de 126.750 euros.

Dichos daños en muchas ocasiones conllevan el tratamiento completo de pintura en los vagones afectados, así como otras intervenciones tales como cambio de gomas y cristales de ventanas, además del perjuicio económico de tener esos vagones y máquinas parados sin poder desarrollar su función habitual.

Con la colaboración de la seguridad privada de las instalaciones ferroviarias de la capital y la participación de unidades de la Policía Nacional de seguridad ciudadana, se ha redoblado la vigilancia en las instalaciones de Renfe y Adif en Valladolid, con una doble función preventiva y ejecutiva.