Identifican al autor de los rayones en un coche en Valladolid por su sistema de videovigilancia

VALLADOLID, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 78 años ha sido detenido, y ya ha quedado en libertad con cargos, por un delito de daños como presunto autor de varios rayones en un turismo de alta gama en Valladolid, lo que fue posible gracias a las imágenes recogidas por el sistema de videovigilancia con el que contaba el vehículo.

Según han informado fuentes de la Policía Municipal, los hechos ocurrieron el pasado 20 de octubre cuando el propietario de un turismo "de alta gama" lo dejó estacionado en la vía pública. Se marchó del lugar y cuando posteriormente volvió al vehículo vio que presentaba rayones en el lateral.

La víctima presentó la correspondiente denuncia en las dependencias de la Policía Nacional en Parquesol, y puso a disposición de los investigadores las imágenes que recogió el sistema de video vigilancia del propio vehículo.

En ellas se apreciaba como un hombre de avanzada edad realizaba los rayones en el lateral valiéndose de unas llaves, para luego marcharse.

Los investigadores de la Policía Nacional iniciaron pesquisas para identificar al varón, que finalmente han dado resultado y ha sido posible identificar plenamente y detener, en la mañana de este 14 de nero, en Valladolid, al presunto autor. Se trata de un hombre de 78 años de edad que carece de antecedentes.

El detenido fue oído en declaración en presencia de su abogado sin que diera explicación alguna del motivo de los daños, y tras trasladar las diligencias policiales practicadas a la autoridad judicial, fue puesto en libertad con la obligación de comparecer ante el juez cuando sea requerido para ello.