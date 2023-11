Igea cree que la "anunciada" presencia de Puente en el Gobierno dará un carácter "más político" y "de más confrontación"

VALLADOLID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El procurador Francisco Igea ha ironizado este lunes sobre la "anunciada" presencia de Óscar Puente, exalcalde de Valladolid, en el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez al que aportará un carácter "francamente más político y, desgraciadamente, mucho más de confrontación".

"No sabía que nos había tocado la pedrea", ha bromeado Francisco Igea a preguntas de los periodistas en rueda de prensa tras conocerse que Óscar Puente se va a hacer cargo del Ministerio de Transportes. "Ahí tiene una oportunidad", ha añadido en su primera reflexión sobre el nombramiento del político vallisoletano.

Dicho esto, Igea ha recordado las intervenciones de Óscar Puente a lo largo de su estancia en el Ayuntamiento de Valladolid y en su primera intervención en el Congreso de los Diputados el pasado 26 de septiembre en la fallida sesión de investidura de Alberto Núñez Feijóo en la que los socialistas delegaron la réplica en el diputado vallisoletano.

"No sé si es exactamente el tipo de política que precisamos en estos momentos. No sé si es necesario más enfrentamiento, más polarización... Me parece un gravísimo error si se va a mantener esta actitud del discurso de investidura de levantar un muro, polarizar, hacer más frentismo del que ya hay, que yo creo que es suficiente", ha sentenciado.

Y en un posterior mensaje publicado en su cuenta personal en 'X' tras conocerse la designación de la vallisoletana Ana Redondo como ministra de Igualdad ha definido al nuevo Ejecutivo como "el Gobierno de Valladolid".