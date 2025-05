Igea critica el "cinismo" de Mañueco al "escandalizarse" por la "compra de voluntades"

VALLADOLID, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El procurador del Grupo Mixto de las Cortes de Castilla y León, y ex vicepresidente de la Junta cuando formaba parte de Ciudadanos, Francisco Igea, ha calificado de "vergüenza" que el presidente del Gobierno autonómico, el 'popular' Alfonso Fernández Mañueco, se "escandalice" por la "compra de voluntades" a miembros del partido 'naranja' de la que interpreta que se habla en algunos de los mensajes de 'whatsapp' del exministro y exsecretario de Organización socialista José Luis Ábalos.

Al procurador "lo mollar" de este asunto le parece "la compra de voluntades" y el hecho de que Fernández Mañueco haya tildado de "escándalo" que, supuestamente, se comprara la voluntad de algunos procuradores de Ciudadanos.

"Hay que tener muy poca vergüenza para mostrarse escandalizado por la compra de voluntades en un partido que compró a precio de saldo tres cuartas partes de la dirección de Ciudadanos", ha recalcado Igea, que ha mencionado en primer lugar al "ex secretario presidente" de la formación que, según recuerda, que firmó su expulsión del partido en 2023 y que, ha precisado, acabó en la lista del Partido Popular para las elecciones europeas del pasado año.

En declaraciones recogidas por Europa Press, ha considerado, en cualquier caso, que "nada nuevo hay" en esos mensajes ya que entiende que no se afirma que hubiera "compra de voluntades" por parte del PSOE a procuradores de Ciudadanos ante la moción de censura presentada por el exlíder autonómico socialista Luis Tudanca, "ni se puede deducir tampoco de los hechos", ha añadido, pues ha defendido que "la única procuradora que salió del Grupo" de la formación 'naranja' en marzo de 2021, María Montero, "no fue en las listas del PSOE, ni está a sueldo del PSOE".

Para Igea "hubo una moción de censura y el PSOE quería ganar la moción de censura", e incluso ha subrayado que el propio Luis Tudanca "ha dicho hoy", y a él se lo dijo "personalmente" que la moción se impulsó "desde la dirección de Ciudadanos en la comunidad".

Sin embargo, ha reiterado que el entonces líder autonómico del PSOE "nunca" le ofreció "nada a cambio" de un apoyo. "Ni cuando negociábamos el gobierno ni cuando la moción de censura", ha apostillado.

Tras todo ello, Igea ha advertido de que él sabe "donde están cinco de los procuradores de entonces" y que sabe "bien lo que pasó", lo que hizo su antiguo partido y que "nunca" compraron "una voluntad".

"No sé si esto es una compra de voluntades o un escándalo pero sé dónde han acabado la inmensa mayoría de quienes estaban entonces en las direcciones de mi partido, Ciudadanos", ha apuntado Igea, por lo que ha concluido que la petición de explicaciones por parte de Fernández Mañueco le parece "cuando menos un ejercicio de cinismo notable".

"QUIÉN SALVÓ LA MOCIÓN DE CENSURA"

Además, ha incidido en que Fernández Mañueco "sabe bien quién le salvó la moción de censura" en 2021 y ha precisado que "no fue ni Inés Arrimadas, ni Ciudadanos, ni nadie", sino los procuradores que estaban "en estas Cortes defendiendo y creyendo lo que hacían".

En cuanto a la publicación de mensajes de 'Whatsapp' de políticos como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha apuntado que él puede enseñar su aplicación "a todo el mundo" ya que considera que un político "tiene que ser lo más transparente posible", pero ha afirmado que "hay quien" criticaba a miembros de su partido o de su Gobierno.

Igea considera ese comportamiento "normal cuando uno se sentía sólo como se sentía el presidente de la Junta de Castilla y León", pues afirma que cuando ambos compartían Gobierno "no estaba muy contento". "No es muy diferente a lo que ha hecho Pedro Sánchez, si los tuyos no te acompañan, manifiestas tus quejas", ha concretado.

Pero en el caso de Sánchez, Igea interpreta que no hay delito alguno y aventura que no va a haber denuncia por "revelar conversaciones que son tuyas". De tal modo sólo ve "dos opciones" de que haya denuncia, o bien que "no lo haya revelado quien está en las conversaciones" de 'whatsapp' o que el presidente "inste una denuncia por revelación de secreto".

Pero no cree que ocurran esas cosas, al igual que no cree que Fernández Mañueco "esté dispuesto a contar todas las cosas que decía cuando se sentía abandonado por su partido".