La iglesia de La Antigua de Valladolid sustituye su campana de San Roque, de 1914 ya deteriorada por el uso

Nueva campana de San Roque en la iglesia de La Antigua de Valladolid.

VALLADOLID 16 Sep.

La iglesia de Santa María de La Antigua de Valladolid ha estrenado nueva campana de San Roque en sustitución de la anterior, instalada en 1914, la cual se había deteriorado por el uso.

El vacío que había dejado tras su retirada la campana de San Roque en uno de los arcos de la torre de la iglesia, ubicada en pleno centro de Valladolid, ha vuelto a llenarse este mediodía con la instalación de una nueva campana con la misma advocación, han informado a Europa Press fuentes de la Archidiócesis de Valladolid.

El reemplado se ha producido después de que el propio párroco, Paulino González, detectara que su sonido se había alterado. "Sonaba rara", ha explicado. Posteriormente, y tras comprobarse que presentaba una pequeña rotura en una de las zonas donde golpea el badajo para hacerla sonar, se procedió a la retirada de la campana como medida preventiva.

Al tratarse de una campana de más de 100 años de antigüedad y, por lo tanto, de un documento histórico y artístico enclavado en un templo que es Bien de Interés Cultural (BIC), existían dos posibilidades. La primera de ellas era refundir la vieja campana -previa autorización de la autoridad competente- o sustituirla por una nueva que permitiera cumplir la misma función y conservar, a su vez, este bien patrimonial. Se optó por esta última, tras obtener también la autorización de la Comisión Territorial de Patrimonio, ha apuntado la Archidiócesis.

Así, una vez completados los trabajos de fundición, que se han desarrollado en los talleres de Campanas Quintana, que cuentan con más de 300 años de experiencia en el sector, este 16 de septiembre los operarios han procedido a la instalación de la nueva campana en la torre de La Antigua.

De 82,5 centímetros de diámetro y 344 kilogramos de peso, su sonido es lo más destacable. "Porque está perfectamente afinada", según ha explicado el fundidor Ignacio Quintana, quien ha afirmdado que eso es precisamente lo que la diferencia de las antiguas, "que no tienen una nota exacta, sino variaciones en los perfiles". Esta nueva campana está afinada, concretamente, en La sostenido.

Con este trabajo de afinación han querido que esta nueva campana de San Roque sea un "referente" entre el resto de campanas que repican o doblan, según corresponda, en el centro de la ciudad de Valladolid.

FABRICACIÓN E INSTALACIÓN

El material con el que se ha confeccionado es el conocido como "bronce campana", que está "compuesto en un 80 por ciento de cobre y en un 20 por ciento de estaño", ha agregado Quintana. Además, se ha dejado instalada de manera que pueda ser tocada también manualmente cuando se requiera.

Los trabajos de instalación de la nueva campana comenzaron con el descenso a ras de suelo, desde más de 50 metros de altura, de la antigua campana de San Roque, que ha quedado expuesta junto al altar erigido en honor a este santo en el interior del templo.

"Es una campana histórica", "la más grande que tenemos" y "conviene que la gente la vea", sostiene el párroco de La Antigua, Paulino González, cuyo nombre figura en la nueva campana instalada ya en lo alto de la torre.

La Iglesia Parroquial de Santa María de La Antigua dispone de otras tres campanas más: Corazón de Jesús, Santa María -en cuyo nombre está erigido el templo- y San Juan.

"Tienen un sonido muy bonito, muy alegre", ha asegurado González, quien ha añadido que incluso la gente acude "a escucharlas y verlas" atraídas, precisamente, por su sonido. "Son como bailarinas", ha asegurado, tras lo que ha defendido el mantenimiento del patrimonio eclesiástico. "Las cosas que se deterioran o se estropean, no hay que dejarlas perecer", ha señalado.

Sobre la presencia de una campana con la advocación de San Roque en el centro de Valladolid, González ha aclarado que "es normal, porque era conocido como "el abogado de la peste" y había muchas rogativas y mucha devoción" en torno a este santo.