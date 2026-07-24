Iglesia de Ávila pone sus medios materiales y humanos al servicio de los afectados por el fuego de Burgohondo

ÁVILA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El obispo de Ávila, Jesús Rico García, ha manifestado su "consternación" por el grave incendio que afecta a Burgohondo y otras poblaciones de la provincia y ha puesto disposición de quienes lo necesiten los medios materiales y humanos, a través de las parroquias de la zona y de sus sacerdotes, para acompañar y ayudar en todo lo posible a las familias afectadas.

El prelado abulense está siguiendo "con honda preocupación" la evolución del grave incendio forestal que, desde su origen en Burgohondo, se ha extendido a numerosas localidades de la provincia y ha entrado ya en la Reserva Natural del Valle de Iruelas, uno de los espacios naturales más valiosos de la provincia.

Asimismo, quiere expresar su cercanía a todos los vecinos evacuados y afectados de en la zona del embalse del Burguillo, El Tiemblo y otras localidades y pedanías cercanas, así como a los equipos de extinción, fuerzas de seguridad y servicios de emergencia "que trabajan sin descanso para contener las llamas y proteger vidas y hogares".

El obispo pone "bajo el manto de la Virgen la protección de todos", y eleva su oración por la protección de todos los vecinos, por la seguridad de quienes combaten el fuego y por que esta situación "se resuelva cuanto antes".