La iglesia de San Sebastián acoge del 4 al 6 de septiembre la Catorcena, tradición de Segovia desde 1410

SEGOVIA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La iglesia de San Sebastián de Segovia acogerá del 4 al 6 de septiembre los actos de la Catorcena 2026, una de las celebraciones religiosas más antiguas y singulares de la ciudad, que conmemora 616 años de historia desde que la tradición naciera en 1410.

Durante tres jornadas, los fieles podrán participar en distintos actos litúrgicos y celebraciones en torno a la Eucaristía. En San Sebastián, la programación se inicia el viernes 4 de septiembre a las 19.30 horas con el rezo del Rosario, al que seguirá la celebración de la Eucaristía a las 20.00 horas. A continuación, tendrá lugar una velada musical homenaje a San Juan de la Cruz, enmarcada en el Año Jubilar Sanjuanista, a cargo de Enrique Gutiérrez, Maite Crespo y Fernando Hidalgo.

El sábado 5 de septiembre, los actos se iniciarán a las 19.15 horas con el volteo de campanas. Media hora más tarde se rezará el Rosario y, a las 20.00 horas, se celebrará la Eucaristía. La jornada concluirá con una Adoración Eucarística, prevista para las 20.45 horas.

El domingo 6 de septiembre acogerá el acto central de la celebración. A las 12.00 horas se celebrará una solemne Eucaristía que presidirá el obispo de Segovia, monseñor Jesús Vidal, con la participación musical del Taller de Gregoriano de Segovia. Al finalizar la ceremonia, tendrá lugar la procesión con el Santísimo hasta la iglesia del Corpus Christi. Por la tarde, la programación continuará a las 18.00 horas con una nueva Adoración Eucarística y el rezo de Vísperas, y concluirá a las 19.00 horas con el Cabildo.

LA LEYENDA DE LA CATORCENA

La Catorcena es una de las tradiciones religiosas más antiguas de Segovia y nace en 1410. Según el relato llegado hasta nuestros días, su origen está relacionado con la profanación de una hostia consagrada. El sacristán de la iglesia de San Facundo, necesitado de dinero, habría entregado una Sagrada Forma a un médico judío a cambio de un préstamo.

La hostia consagrada fue llevada a la Sinagoga Mayor, donde, según la tradición, se intentó arrojarla a un caldero de agua hirviendo. Antes de tocar el agua quedó suspendida en el aire y, en ese momento, los muros de la sinagoga comenzaron a temblar y se abrió una gran grieta en el edificio. La Sagrada Forma salió del templo y llegó hasta el monasterio de la Santa Cruz.

Tras conocerse lo sucedido, el rey Juan II confiscó la Sinagoga Mayor, que posteriormente fue entregada a las clarisas y consagrada como iglesia del Corpus Christi, templo que todavía hoy conserva esta denominación.

En recuerdo de aquellos acontecimientos nació la Catorcena, cuyo nombre hace referencia a las catorce parroquias que existían en la ciudad en aquel momento y que, tradicionalmente, asumían por turnos la organización de la celebración. Este sistema rotatorio permitió que la fiesta se mantuviera viva a lo largo de los siglos, transmitida de una comunidad parroquial a otra.

Más de seis siglos después, la Catorcena se celebra como expresión de la devoción eucarística de Segovia y como una de las señas de identidad de su historia religiosa. La cita reúne cada año a vecinos y visitantes en torno a un mismo relato fundacional, que combina la memoria de un episodio legendario con la continuidad litúrgica de sus actos: rosarios, eucaristías, adoraciones y procesiones que se han ido repitiendo, con pequeñas variaciones, desde el siglo XV.

La organización ha situado en el centro de la programación la procesión con el Santísimo del domingo, que trasladará la Eucaristía desde la iglesia de San Sebastián hasta la iglesia del Corpus Christi, el mismo templo que, según la tradición, acogió el desenlace de los hechos de 1410. Con este recorrido se cierra simbólicamente el círculo entre el relato legendario y la práctica religiosa actual, que cada septiembre renueva el vínculo de Segovia con una de sus tradiciones más longevas.