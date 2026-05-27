La Iglesia vive días "muy intensos", "con alegría y con responsabilidad" ante la visita del papa a España

El cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo (derecha) y el obispo de León, Luis Ángel de las Heras Berzal (izquierda), durante la tercera jornada de convivencia del clero de León. - OBISPADO DE LEÓN

LEÓN, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, ha reconocido este miércoles que los representantes eclesiásticos viven días "muy intensos", "con alegría y con responsabilidad" a tan solo nueve días de la visita del Papa León XIV a España.

Según ha expresado, el pontífice realizará una visita "a todos, a toda España". "Vamos a posibilitar que el papa confirme en la fe a esta Iglesia y a cada una de las iglesias particulares. Y lo vivimos intensamente también esperando a escuchar al papa y a esa Iglesia que vamos a ofrecerle", ha recalcado.

José Cobo ha conducido este miércoles en León la tercera convivencia del clero de este curso, tan solo unos días antes de ser el anfitrión del Papa León XIV en la primera etapa del viaje apostólico que traerá al pontífice a España. "Vamos a posibilitar que el papa confirme en la fe a esta Iglesia y a cada una de las iglesias particulares. Y lo vivimos intensamente también esperando a escuchar al papa y a esa Iglesia que vamos a ofrecerle", ha recalcado.

Según ha expresado, la visita del pontífice será un momento "espectacular", ante el cual ha lanzado un mensaje a la población para que esté preprarada para la escucha, tanto del papa como de Dios. "Cuando la Iglesia se reúne Dios actúa y este va a ser un momento de la Iglesia reunida, en el que una Iglesia pone la mesa, como es la de Madrid, pero nos reunimos todos", ha sostenido.

El cardenal ha incidido en la invitación para estar preparados para la escucha a Dios. "También vamos a alzar la mirada y ver cómo pasa Dios por ahí, qué estamos diciendo como Iglesia reunida a nuestro mundo, y alzar la mirada para vernos unos a otros, ver que hay iglesias distintas, con ritmos distintos, pero una sola mesa y un solo Señor", ha apuntado para expresar también la necesidad de mirar a todas las personas que a su vez miran a la Iglesia, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Obispado de León.

Con esta invitación a ser partícipes en próxima visita del papa León XIV a España el cardenal arzobispo de Madrid ha conducido en el salón de actos del Museo Diocesano y de Semana Santa de León la tercera jornada de convivencia del clero legionense, presentada por el obispo de León, Luis Ángel de las Heras Berzal, y que ha estado centrada en el tema 'La fraternidad sacramental como contribución a la implementación de la sinodalidad'.