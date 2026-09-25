Iglesias se despide de la Diputación "con la conciencia tranquila" y asegura que seguirá al servicio de los salmantinos

Javier Iglesias preside su último pleno como presidente de la Diputación de Salamanca - DIPUTACIÓN DE SALAMANCA

SALAMANCA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ya expresidente de la Diputación provincial de Salamanca, Javier Iglesias, se ha despedido del Pleno este viernes con el último punto del día en el que se ha dado cuenta de su renuncia al cargo de diputado provincial y presidente, lo que ha hecho, según ha afirmado "con la conciencia tranquila", aunque ha prometido seguir "al servicio público de los salmantinos".

Javier Iglesias fue designado senador por la comunidad autónoma de Castilla y León el pasado 10 de septiembre y juró el cargo en la Cámara Alta el pasado 15 de septiembre. Aunque los cargos son compatibles, el 'popular' ha decidido dejar la Presidencia de la Diputación de Salamanca tras 15 años de mandato.

Iglesias ha asegurado que la Diputación de Salamanca es una institución "más abierta, más cercana a los problemas reales, que ha procurado hincarle el diente a algunas de las cuestiones más decisivas en aquellos momentos de crisis económica" y así se puso en marcha el Plan de Apoyo Municipal, para paliar esa situación de paro extremo que había en la provincia.

Y ha recomendado a sus compañeros del Pleno que los políticos lo que necesitan hacer son "cuestiones que tienen que ver con el sentido común" porque se trata de administrar "lo de todos".

"Yo siempre lo he tenido presente. He procurado dar ejemplo, quizás no haya salido bien siempre, y no hayamos estado todas las ocasiones a la altura, pero en términos generales, el balance ha sido extraordinariamente positivo", ha afirmado Iglesias durante su intervención.

Asimismo, ha reconocido que ha sido "un verdadero honor servir a todos los salmantinos", aunque ha subrayado que se queda en la institución provincial "un magnífico equipo".

Sobre su sustituto, el vicepresidente primero y alcalde de Santa Marta, David Mingo, Iglesias le ha deseado que continúe al frente de una institución "en la que siempre hay mucho que hacer, muchos proyectos en cartera, muchas cosas por hacer y con una situación realmente buena".

Por su parte, la portavoz del Grupo Popular, Pilar Sánchez, ha querido agradecer a Javier Iglesias "todos estos años de trabajo al servicio de la provincia, al servicio de los ayuntamientos, han sido años en el que esta casa se ha modernizado y se ha puesto en el lugar que merecen los ciudadanos de la provincia".

Por último, el portavoz del PSOE, Fernando Rubio, también ha querido agradecer a Iglesias su labor al separar "la refriega política del día a día y el aspecto personal". Por esta razón han agradecido al presidente "el tiempo que has estado y el esfuerzo realizado" y ha subrayado que en la Diputación han sido "adversarios, no enemigos", por lo que Iglesias se lleva "buenas dosis de afecto".