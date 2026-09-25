Ignacio Sicilia destaca en NaturCyL el papel del ecoturismo para reactivar la economía del medio rural de Castilla y Leó

El director general de Turismo, Ignacio Sicilia (centro), con autoridades locales. - JCYL

REAL SITIO DE SAN ILDEFONSO (SEGOVIA), 25 (EUROPA PRESS)

El director general de Turismo, Ignacio Sicilia, ha participado en la apertura de la novena edición de la Feria de Ecoturismo de Castilla y León, NaturCyL, donde ha destacado el papel del turismo de naturaleza en la reactivación y desarrollo económico del medio rural de la región.

La IX Feria NaturCyL se celebra en el Real Sitio de San Ildefonso del viernes 25 al domingo 27 de septiembre. En su acto inaugural ha contado también con el alcalde del Real Sitio, Samuel Alonso; el diputado de Turismo de Segovia, Javier Figueredo, y el director del certamen, Carlos Sánchez, además de representantes del Ayuntamiento de Segovia y la Diputación provincial.

Durante la apertura, Sicilia ha destacado que la cita representa "los objetivos marcados por la Junta para la legislatura en el ámbito turístico, orientados a transformar el desarrollo del sector en un factor de reactivación económica para los pueblos y los espacios naturales". En este sentido, ha abogado por "impulsar el aprovechamiento de los recursos bajo criterios de respeto al patrimonio natural".

Asimismo, el responsable autonómico ha señalado la importancia de la rentabilidad territorial en la promoción turística, subrayando la "necesidad de vincular cada vez más las acciones del sector con el retorno directo para los territorios y las empresas locales". Ignacio Sicilia ha incidido en que la Administración trabaja para que el turismo en la Comunidad "prolongue las pernoctaciones, aumente el gasto en destino, fortalezca el tejido empresarial y genere nuevas oportunidades en el medio rural".

El director general ha afirmado que la implicación en este certamen busca "abrir la Comunidad al resto de España y al ámbito internacional", con el fin de que los visitantes descubran "una tierra que conserva naturaleza, patrimonio y una forma de vida ligada al territorio", elementos que ha calificado como "crecientemente valiosos" para la demanda del viajero actual.

Bajo el lema 'Territorios vivos. El mundo rural como guardián de la naturaleza', esta novena edición pone el foco en el papel esencial de las zonas rurales en la conservación de la biodiversidad y los paisajes. La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte participa en el evento con un estand de más de 36 metros cuadrados destinado a la difusión de la oferta regional.

En el plano comercial, la presenta un encuentro profesional que reúne a cerca de 100 empresarios del sector, quienes mantendrán contactos con operadores turísticos, para la comercialización de servicios de alojamiento, turismo activo y actividades complementarias. De forma paralela, la Consejería ha organizado un viaje de familiarización entre el 24 y el 27 de septiembre con 15 operadores nacionales e internacionales especializados, que recorren la provincia y la capital segoviana para conocer de primera mano la oferta de la zona.

La presente edición de NaturCyL cuenta con la participación de 80 expositores procedentes de siete comunidades autónomas, así como de España y Portugal. El programa incluye ponencias, talleres, reuniones profesionales y actividades al aire libre destinadas a situar el ecoturismo como eje de desarrollo territorial.

Foto: el director general de Turismo, Ignacio Sicilia (centro), con autoridades locales (JCyL Segovia)