El II Congreso 'Los Pendones. Historia, conservación y puesta en valor' se celebrará en la provincia Zamora en mayo

El director de Comunicación de Caja Rural, Narciso Prieto; el director del Instituto de Estudios Patrimoniales Concha Casado, Jorge Martínez; el diputado de Cultura, Víctor López de la Parte; y la concejala de Cultura, María Eugenia Cabezas. - EUROPA PRESS

ZAMORA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El II Congreso 'Los Pendones. Historia, conservación y puesta en valor' se celebrará en la provincia de Zamora entre los días 21 y 23 de mayo, organizado por el Instituto de Estudios Patrimoniales 'Concha Casado'.

La cita reunirá a diferentes expertos en la materia con el fin de reivindicar la historia, los orígenes y la recuperación de los pendones como parte de las celebraciones de los pueblos de toda la región.

El congreso arrancará en Fariza, en la ermita de Nuestra Señora del Castillo, lugar donde se reconocerá a los Viriatos (los Pendones del pueblo) como ejemplo de conservación y paso de la tradición de los pendones a través de distintas generaciones sin perder la idiosincrasia.

El congreso se muda a Zamora el viernes 22 de mayo. Durante ese día, en jornada de mañana y tarde, el salón de actos del Museo Etnográfico acogerá distintas ponencias de representantes institucionales y de miembros de colectivos sociales interesados en conservar y difundir el patrimonio inmaterial en las distintas comarcas de la provincia y en otros territorios de la comunidad autónoma.

El congreso finalizará el día 23 con un desfile de pendones por las calles de Zamora, que permita presenciar los elementos que forman parte de la costumbre local en varias localidades.

La idea del congreso, explica el director del Instituto de Estudios Patrimoniales 'Concha Casado', Jorge Martínez, es que la sociedad "se involucre" en su celebración y conozca "qué son los pendones, qué papel han jugado a lo largo de la historia y cómo pueden ahora recuperarse en los lugares que quieren volver a ponerlos en valor". "Si la sociedad no es partícipe, no tiene sentido que un grupo de expertos nos reunamos en un congreso de estas características", ha argumentado.

En Zamora, ha celebrado Martínez, los pendones "gozan cada vez de un mayor interés" y se usan tanto en ceremonias religiosas como en actos civiles.

El congreso cuanta con el patrocinio de la Fundación Caja Rural de Zamora, del Ayuntamiento de Zamora y de la Diputación Provincial de Zamora, entre otras empresas y entidades.

El director de Comunicación de Caja Rural de Zamora, Narciso Prieto, ha celebrado que congresos como este "fomenten el interés por la identidad de los zamoranos".

Por su parte, la concejala de Cultura del Ayuntamiento, María Eugenia Cabezas, ha defendido la "relevancia" cultural de los pendones en los lugares en los que son típicos, mientras que el diputado de Cultura de la Diputación Provincial, Víctor López de la Parte, ha abogado por "reivindicar la tradición" y por trabajar para que estas costumbres sirvan además como "elemento dinamizador de los pueblos".