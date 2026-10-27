El II Salón de la Tapa Sin Gluten, uno de los apertivos de los concursos Nacional y Mundial de Pinchos de Valladolid

Presentación del II Salónd e la Tapa Sin Gluten de Valladolid. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Cúpula del Milenio de Valladolid acogerá el sábado 7 de noviembre el II Salón de la Tapa Sin Gluten, que será uno de los eventos que se celebrarán en los días previos al Concurso Nacional y el Campeonato Mundial de Pinchos, que se celebrarán los días 9, 10 y 11 en el mismo emplazamiento.

El evento, que han presentado hoy la concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez, el gerente de la Asociación Celiaca de Castilla y León (Acecale), César García, y la responsable del proyecto de restauración sin gluten, Noelia Rodríguez, tiene como objetivo visibilizar la celiaquía, impulsar la hostelería sin gluten y poner en valor el trabajo de los establecimientos comprometidos con una gastronomía "segura, inclusiva y accesible".

La iniciativa busca, además, "consolidar Valladolid como referente de la cocina sin gluten y demostrar que la creatividad y el sabor no entienden de barreras".

Durante la mañana del sábado, los asistentes podrán disfrutar de ocho elaboraciones sin gluten, cuatro saladas y cuatro dulces, preparadas por establecimientos colaboradores con Acecale.

La propuesta salada incluirá la tapa del 'show cooking' consistente en bocabits de wasabi con paté de faisán y setas, y en la parte de la degustación, los asistentes podrán saborear una croqueta de cecina, de 'Las Kubas'; un tartar de atún con manzana y aguacate, de 'Pide por esa Boquita', y una cazuelita de arroz meloso zamorano, elaborada por 'Rioluz'.

La oferta dulce contará con la participación de 'L'Atelier', el obrador sin gluten de Valladolid, que presentará vasitos de flan con crujiente de espéculos y bocados de miguelito con almendra y crema diplomática. 'Qrém' volverá a participar con su popular tarta de queso, "tras la buena acogida de la edición anterior", mientras que la crepería Brest se incorpora con una 'mini crepe' de manzana con caramelo bretón.

Los asistentes también podrán degustar bebidas de Estrella Galicia Sin Gluten, vino verdejo de Protos para completar una experiencia gastronómica que "pone el foco en la variedad y calidad de la oferta adaptada al colectivo celíaco".

SHOWCOOKING, CHARLAS Y EXPERIENCIAS GASTRONÓMICAS

La programación incluirá un showcooking con degustación, en el que el cocinero participante explicará la elaboración de su receta y compartirá con el público las técnicas y los productos empleados. Asimismo, se celebrarán charlas sobre gastronomía, salud e inclusión social, el proyecto de restauración sin gluten, el presente y futuro de Valladolid como capital gastronómica sin gluten y la evolución de la cocina sin gluten hacia propuestas de alta gastronomía.

La jornada se completará con sorteos de experiencias gastronómicas en establecimientos colaboradores de Acecale, entre ellos Niza, Eh Voilà, Eh Voilà Express, Pide por esa Boquita, Cora, Tierra Batidos, El Escudo, Urban y Bundi.

También se sortearán lotes de productos sin gluten del obrador Panmimus.

ENTRADAS Y ACCESO AL EVENTO

Para participar en las degustaciones será necesario adquirir un ticket, cuyo precio será de 12 euros para los socios de Acecale y de 18 euros para el público general. La organización pondrá a la venta un total de 200 tickets a partir de este martes, 27 de octubre, que podrán adquirirse a través de la página web de ACECALE (www.acecale.org) y de la aplicación 'Celíacos CYL'.

Con esta segunda edición, la asociación quiere "poner en valor el compromiso creciente de Valladolid con la gastronomía sin gluten a través de la amplia oferta de establecimientos hosteleros que trabajan para adaptar sus protocolos y buenas prácticas a las necesidades del colectivo celíaco, junto con la incorporación de accésits sin gluten en certámenes gastronómicos de la ciudad".

Iniciativas como este Salón de la Tapas Sin Gluten, el Concurso Provincial de Pinchos de Valladolid o el Concurso de Torrijas, reflejan, se ha incidido en la presentación, "una apuesta cada vez mayor por dar visibilidad a las elaboraciones sin gluten y reconocer el esfuerzo de los profesionales comprometidos con una restauración accesible".

En este contexto, Acecale subraya que impulsa el reconocimiento de 'Valladolid como Capital Gastronómica Sin Gluten 2026', una iniciativa para "poner en valor el trabajo conjunto de la hostelería, las instituciones y el sector gastronómico para consolidar la ciudad como referente nacional en inclusión, seguridad alimentaria e innovación culinaria".