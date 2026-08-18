La III Cata en la Muralla de Ávila se celebrará el 19 de septiembre con 40 bodegueros españoles y alemanes

Presentación de la III Cata en la Muralla de Ávila. - AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

ÁVILA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila y la Asociación de Sumilleres Abulense (ASA) organizan el próximo 19 de septiembre la tercera Cata en la Muralla, una cita que contará con la participación de 40 bodegueros nacionales y alemanes.

El teniente de alcalde de Turismo y Cultura del Consistorio abulense, Carlos López, junto con Aurelio González, presidente de la Asociación de Sumilleres Abulense (ASA), ha presentado este martes los detalles de este evento que atrae a más de 600 personas anualmente.

El evento convierte el principal monumento de la ciudad, la muralla de Ávila, en un escenario en el que se aúnan "patrimonio arquitectónico y enológico", ha subrayado el Consistorio en un comunicado recogido por Europa Press.

Con la presencia de sumilleres de Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, La Rioja, Andalucía, Castilla y León o Madrid, los participantes podrán catar en esta actividad vinos blancos, tintos, sidras y licores.

Así, habrá vinos de la Denominación Ribera del Duero, Montilla-Moriles, Jerez y la DOP Cebreros, así como espumosos o los vinos de hielo alemanes.

La cita será a partir de las 12.00 horas y las entradas, al precio de diez euros -incluye acceso a la muralla, cata comentada y una copa conmemorativa-, pueden adquirirse en la taquilla del Centro de Congresos y Exposiciones Lienzo Norte y también online, en lienzonorte.es.