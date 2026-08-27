El III Geofest llevará este sábado a Sargentes de la Lora (Burgos) el espectáculo teatral 'El Imitador'

Un momento del espectáculo que llega este sábado con el Geofest. - GEOFEST

BURGOS 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La iglesia de Santa María la Mayor de Sargentes de la Lora (Burgos) acogerá este sábado, 29 de agosto, a las 20.00 horas, el espectáculo teatral unipersonal 'El Imitador', protagonizado por el actor y cantante Julián Fontalvo, dentro de la programación de la tercera edición del festival de artes escénicas Geofest, impulsado por el Geoparque Mundial Unesco Las Loras.

La obra plantea un recorrido narrativo y musical a través de las vivencias del propio artista, desde su infancia hasta su trayectoria por Nueva York y Europa, señala el festival a través de un comunicado.

A lo largo de la función, Fontalvo interpretará las voces de 70 artistas internacionales, entre los que figuran Sting, Bob Marley, David Bowie, Andrea Bocelli, Edith Piaf, Amy Winehouse y Tina Turner, cuyas canciones se integran en el relato para abordar cuestiones como el éxito, el fracaso, el amor y los recuerdos.

Esta función representa la penúltima cita del III Geofest, iniciativa que ha llevado diversas propuestas escénicas a recintos patrimoniales de la zona durante los meses de verano.

El certamen concluirá su programación el 5 de septiembre en la iglesia de Fuenteodra (Burgos) con la actuación de Rodrigo Cuevas.

Las entradas para la representación en Sargentes de la Lora tienen un precio de 12 euros para adultos y 6 euros para menores.