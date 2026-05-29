El III Jubileo Motero conduce mañana a más de 200 peregrinos sobre ruedas de Valladolid a Mayorga

VALLADOLID, 29 May. (EUROPA PRESS) -

La Archidiócesis de Valladolid acogerá este sábado, 30 de mayo, el III Jubileo Motero, que reunirá a más de 200 peregrinos sobre ruedas en una ruta que conectará la ciudad del Pisuerga con Mayorga, epicentro de las celebraciones del Año Jubilar de la Santidad con el que la Archidiócesis vallisoletana está conmemorando el tercer centenario de la canonización de Santo Toribio de Mogrovejo.

En su tercera edición, los participantes en esta cita que aúna fe, cultura y encuentro harán parada también en Urueña. Además, en la Ermita de Santo Toribio de Mogrovejo de Mayorga, templo jubilar este 2026, podrán obtener la indulgencia plenaria cumpliendo con las condiciones establecidas en el Decreto firmado por el Arzobispo de Valladolid, monseñor Luis Argüello, para este año jubilar diocesano: confesión sacramental, comunión eucarística y oración por las intenciones del Papa.

El III Jubileo Motero, impulsado por el Secretariado de Cultura del Arzobispado de Valladolid con la colaboración de la Diputación Provincial y los ayuntamientos de Valladolid, Mayorga y Urueña, partirá a las 09.30 horas desde la Plaza Mayor de la capital.

Antes de ponerse en ruta, a las 09.15 horas, motos y motoristas recibirán la bendición de manos del vicario general de la Archidiócesis, Jesús Fernández Lubiano, que estará acompañado por representantes del Ayuntamiento, la Diputación y la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León.

A las 11.00 horas, aproximadamente, el Jubileo Motero hará parada en Urueña, donde los participantes realizarán una visita guiada a la Iglesia Parroquial de Santa María de Azogue y podrán conocer, además, las numerosas librerías que ofrece la denominada Villa del Libro.

La ruta culminará en Mayorga, donde los moteros serán recibidos por el párroco de la localidad, Jesús Manuel Nieto, y representantes del Ayuntamiento y la Diputación. Allí, compartirán una comida fraternal y podrán disfrutar de una amplia oferta musical y cultural en la zona, incluyendo una visita guiada por la localidad natal de Santo Toribio de Mogrovejo y alguno de sus templos.

Para finalizar, a las 18.00 horas, los moteros participarán en la Misa del Peregrino que, con motivo del Año Jubilar de la Santidad, se está celebrando todos los sábados de este 2026 en la Ermita de Santo Toribio de Mogrovejo.

Los inscritos en el III Jubileo Motero recibirán, además, el diploma jubilar que acredita su peregrinación a Mayorga en este año de gracia.

CARÁCTER SOLIDARIO

Se consolida, así, el Jubileo Motero, cuya primera edición se celebró en la Archidiócesis de Valladolid en 2024, con motivo del Año Jubilar del Corazón de Jesús; y la segunda, con ocasión del Año Santo 'Peregrinos de Esperanza'.

Esta cita mantiene un año más su carácter solidario, ya que, una vez cubiertos los gastos propios de la organización, el resto de lo recaudado por medio de las inscripciones y de la 'Fila 0' habilitada irá destinado a Cáritas.