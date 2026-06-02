El III Torneo BarcÁvila aumenta en días y equipos y se disputará el fin de semana del 13 de junio

ÁVILA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Torneo BarçÁvila alcanza su tercera edición y se disputará, con más equipos y más días, el fin de semana del 13 y el 14 de junio en las instalaciones de Sancti Spiritu de la capital abulense. E

El teniente de alcalde de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Ávila, Carlos López, junto con Javier San Martín, presidente de la Peña Blaugrana, y Rafael Ángel Sánchez, director técnico del torneo, ha presentado hoy esta competición que aumenta a 20 el número de equipos participantes y, por lo tanto, también el número de días de juego: el 13 de junio estará dedicado a la categoría alevín y, el 14 de junio, a la categoría benjamín, señala el Consistorio a través de un comunicado.

Con diez equipos por categoría y jornada, el III Torneo BarçÁvila reunirá a jugadores del Real Ávila, la Zona Norte, el Diocesano y el Linko Garbantel, así como a los equipos de El Barraco y El Hoyo de Pinares. Todo ello, además, manteniendo su carácter solidario, con la donación de alimentos al Banco de Alimentos de Ávila.