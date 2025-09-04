Iker Casillas, Mireia Belmonte, Alberto Contador y Paul Montiel, protagonistas del FID Ciudad de León Abanca 2025

Organizadores y representantes de entidades colaboradoras del Foro Internacional del Deporte Ciudad de León Abanca 2025 tras la presentación del evento. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Auditorio Ciudad de León acogerá entre los días 25 y 27 de septiembre el Foro Internacional del Deporte (FID) Ciudad de León Abanca 2025, un evento "único" que alcanza su novena edición con la presencia de Iker Casillas, Mireia Belmonte, Alberto Contador y Paul Montiel.

El concejal de Deportes, Vicente Canuria, ha presentado este jueves el evento acompañado por deportista Paul Montiel, un acto en el destacado que se trata de una iniciativa con la que colabora el Ayuntamiento de León por la oportunidad que ofrece a la ciudadanía de poder ver, escuchar y dialogar con grandes deportistas que son "ejemplo" de carreras "brillantes" y "excelentes referentes" en los valores "esenciales" requeridos para triunfar en el deporte y en la vida".

El cartel del FID lo componen este año el ya anunciado Iker Casillas, Mireia Belmonte, Alberto Contador y Paul Montiel. Tal y como ha desvelado este jueves la organización del evento, el jueves 25 de septiembre el Foro contará con la presencia de Alberto Contador a las 20.00 horas. Le seguirá Iker Casillas el viernes día 26 a la misma hora y el sábado 27, a partir de las 18.00 horas, serán las ponencias de Paul Montiel y Mireia Belmonte.

El director del FID Ciudad de León Abanca 2025, Francisco del Río, ha avanzado que desde la organización se afronta con "ilusión" un evento que confían en que volverá a ser "una cita histórica" que crea un legado para la ciudad. Las personas que deseen asistir a las ponencias pueden adquirir las entradas en la página web www.forosfid.org, sesgún ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

En el acto de presentación también ha estado presente el concejal de la UPL Eduardo López Sendino; el diputado de Cultura, Emilio Martínez; el vicerrector de Estudiantes, Cultura y Deportes de la Universidad de León (ULE), Diego Soto y el director territorial de Abanca en Castilla y León, Marcos Lamas.

Un año más este evento está respaldado por el Ayuntamiento de León, la Diputación Provincial, la ULE, la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León y el Consejo Superior de Deportes a través de su Fundación Deporte Joven. Además, cuenta con el apoyo del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) y Abanca cumple en la presente edición ocho años dando nombre al FID.