Iker Muniain entrenará al Salamanca UDS de Segunda Federación la próxima temporada

Fotomontaje que aparece en la web del club. - SALAMANCA UDS

SALAMANCA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Salamanca UDS ha anunciado la incorporación de Iker Muniain Goñi (Pamplona, Navarra, 19 de diciembre de 1992) como nuevo entrenador del primer equipo para la temporada 2026/27.

"Tras una brillante trayectoria como futbolista profesional, desarrollada principalmente en el Athletic Club, del que llegó a ser capitán y una de sus figuras más representativas, así como en el Club Atlético San Lorenzo de Almagro, Muniain inicia una nueva etapa en su carrera deportiva al frente del banquillo del Salamanca UDS", destaca el club charro en un comunicado de prensa que recoge Europa Press.

El técnico navarro llega procedente del CD Derio, club en el que comenzó su andadura como entrenador durante la temporada 2025/26. En su primera experiencia en los banquillos logró clasificar al conjunto vizcaíno para la fase de ascenso a Segunda Federación, si bien se quedó "a las puertas del ascenso", pero dejando "una notable impresión por la personalidad competitiva y la propuesta futbolística mostrada por su equipo".

"Reconocido por su liderazgo, carácter competitivo y profundo conocimiento del juego, Muniain afronta ahora el reto de dirigir un proyecto ambicioso e ilusionante como el del Salamanca UDS, con el objetivo de seguir impulsando el crecimiento deportivo de la entidad", añade la entidad blanquinegra.

Su incorporación responde a la apuesta del club por seguir construyendo "un proyecto sólido, profesional y competitivo, incorporando perfiles con capacidad de liderazgo, visión de futuro y una marcada cultura de trabajo".

Iker Muniain llega al Salamanca UDS con la ilusión de construir un equipo "reconocible, comprometido y preparado para competir al máximo nivel, transmitiendo los valores que han marcado toda su trayectoria dentro del fútbol".