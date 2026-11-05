ILC abre el plazo para que entidades locales soliciten ayudas a la contratación de actuaciones de 'León Vive la Magia'

El ILC abre el plazo para que entidades locales soliciten ayudas a la contratación de actuaciones del Festival 'León Vive la Magia'. - ILC

LEÓN 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Leonés de Cultura (ILC) ha abierto el plazo para que ayuntamientos y juntas vecinales de la provincia con una población inferior a los 20.000 habitantes puedan acogerse a una nueva edición de la convocatoria encaminada a la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva con destino a la realización de actuaciones dentro del XXIII Festival Internacional 'León Vive la Magia' 2026-2027. El organismo autónomo de la Diputación Provincial ha destinado este año un total de 52.000 euros a la iniciativa, presupuesto que se ve incrementado con respecto a los 40.000 del año anterior.

Recientemente aprobadas por el Consejo Rector de la Institución, las bases de esta convocatoria establecen que su objetivo es el de facilitar la celebración de actuaciones correspondientes al citado certamen en las distintas localidades de la provincia que así lo soliciten para conseguir hacer llegar las actividades del festival a personas que no tienen normalmente acceso al evento.

La actividad se desarrollará durante los próximos meses de diciembre de 2026 y enero de 2027, y se configura como una extensión del Festival Internacional 'León Vive la Magia' a toda la provincia, según ha informado a Europa Press en un comunicado el ILC.

"El ILC tiene interés en continuar la mencionada colaboración para apoyar la promoción y difusión de estas actividades en nuestra provincia, especialmente en aquellos municipios y entidades locales menores que por sí solos no pueden acceder a dichas actuaciones, apoyando económicamente a estas entidades en la contratación de las actuaciones", según se expone en las bases.

CUANTÍA DE 400 EUROS

La cuantía de la subvención es de 400 euros por ayuntamiento o junta vecinal solicitante y se podrá optar a más de una si así se solicita y el número de solicitudes no supera el presupuesto existente. El ayuntamiento o junta vecinal a los que se conceda la subvención deberán justificar el abono de la factura a la asociación Festival Internacional Vive La Magia (FIVEM), con la que el ILC ha formalizado convenio de colaboración mediante el que dicha asociación se compromete a ofertar actuaciones por importe de 800 euros a todos los beneficiarios de la convocatoria, sin perjuicio de ofertar actuaciones de coste superior para aquellos beneficiarios que lo demanden.

Las solicitudes deberán presentarse obligatoriamente a través de la Sede Electrónica del ILC en el plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente al de la fecha de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), por conducto de la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

En concreto, se evaluará con dos puntos a los ayuntamientos y juntas vecinales a los que no les fue concedida subvención en la campaña 2025-2026 y con un punto a aquellos a los que sí les fue concedida, sin perjuicio de ulteriores renuncias, pérdidas totales o minoraciones parciales.

ADJUDICACIÓN

La subvención se adjudicará en función de la puntuación obtenida y, en caso de empate, por sorteo entre todos los solicitantes hasta completar el presupuesto disponible. Se dejará una bolsa de reserva con el resto para el caso de que no se pueda realizar la actuación en alguno de los ayuntamientos o juntas vecinales seleccionados.

Las bases, la guía de comprensión fácil y el resto de documentos relativos a esta convocatoria pueden consultarse, junto al resto de las publicadas por el ILC, en la web del organismo autónomo.