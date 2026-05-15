El ILC censura el "fraude" historiográfico de la Junta al financiar una falsa Cuna del Parlamentarismo en Castilla

Claustro de la Real Colegiata de San Isidoro, donde se celebraron las Cortes leonesas de 1188. - ILC

LEÓN, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Leonés de Cultura (ILC) ha acusado a la Junta de Castilla y León de promover el "borrado histórico" del Reino de León y construir un "fraude" historiográfico al financiar la "usurpación" castellana de la Cuna del Parlamentarismo que ostentan las Cortes de León de 1188.

El diputado de Cultura, Arte y Patrimonio y vicepresidente del ILC, Emilio Martínez, ha manifestado su "más profunda indignación" ante lo que considera un "ataque directo" al patrimonio histórico, a la cultura y a la identidad del pueblo leonés por parte del Gobierno autonómico.

La polémica surge a raíz del respaldo económico de la Junta, con cerca de 200.000 euros, al proyecto 'Puerta de las Cortes: Castilla, 1187' en San Esteban de Gormaz (Soria). Según ha señalado el alcalde de esta localidad, el proyecto incluye la creación de un "Centro de Interpretación Turístico de la Cuna del Parlamentarismo Europeo".

Para Emilio Martínez, se trata de "un caso flagrante de borrado histórico impulsado y sufragado con el dinero de todos". Para el responsable cultural es "inaceptable" que una administración destine fondos públicos a iniciativas con "arbitrariedad administrativa" para "sustraer" a León "un hito que le pertenece por derecho y evidencia documental, con el único fin de construir un relato pseudohistórico que beneficie a Castilla".

La Institución ha recordado que el valor universal de los Decreta de 1188 reside en la acreditación documental de la participación ciudadana con voz y voto, un hecho diferencial que no se da en la asamblea castellana de 1187, donde la presencia de representantes de las ciudades carece de soporte jurídico que demuestre su capacidad de decisión.

Este hecho es precisamente el que motivó que la Unesco reconociera en el año 2013 a las Cortes leonesas de 1188 como 'Cuna del Parlamentarismo' en el ámbito nivel mundial, según ha informado a Europa Press en un comunicado el ILC.

Como argumentaba la propia organización internacional, "refleja un modelo de gobierno y de administración original en el marco de las instituciones españolas medievales en las que la plebe participa por primera vez, tomando decisiones del más alto nivel, junto con el rey, la iglesia y la nobleza, a través de representantes elegidos de pueblos y ciudades".

"UNA FALTA DE RESPETO GRAVÍSIMA"

Martínez ha subrayado que el hecho de "alentar" este tipo de proyectos es "una falta de respeto gravísima" hacia la Unesco y hacia el programa Memoria del Mundo. "La Junta está pisoteando el consenso de los historiadores internacionales para imponer un revisionismo político inaceptable", ha apostillado.

El organismo autónomo de la Diputación de León ha recordado que en lo que se refiere a asambleas sin derecho a voto, las de San Esteban de Gormaz de 1187 tampoco serían las primeras. Al respecto, Martínez ha señalado que el hito de 1188 no fue un hecho aislado, sino "la culminación de una vanguardia política" iniciada en el Reino de León ya en el año 1017, y que tuvo sus precedentes en asambleas celebradas en sedes como Zamora, Benavente o Salamanca.

Ante la gravedad de los hechos, el Instituto Leonés de Cultura ha exigido a la Junta de Castilla y León la "paralización inmediata" de cualquier financiación o promoción de actividades que pongan en duda el reconocimiento de las Cortes leonesas de 1188.

"DESLEALTAD INSTITUCIONAL"

El ILC considera que la Administración autonómica "actúa con deslealtad institucional al tratar de arrebatar a los leoneses un reconocimiento mundial". Emilio Martínez ha lamentado la "nula implicación" del Gobierno autonómico para promover el "verdadero hito democrático" de 1188, mientras "dilapida recursos en falsificar la historia en Soria". "La Junta sigue dando la espalda a la puesta en valor de los Decreta de León", ha añadido.

El dirigente leonesista ha exigido además el "abandono inmediato de la confrontación y el negacionismo histórico", a tiempo que ha reivindicado al Ejecutivo autonómico un trabajo "con rigor" para proteger y difundir el "verdadero patrimonio" de la Región Leonesa y de todos los españoles.