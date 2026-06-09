El ILC impulsa el programa 'León a escena' para dar a conocer el trabajo de las compañías de teatro amateur leonesas

El ILC pone en marcha el programa 'León a escena' para dar a conocer el trabajo de las compañías de teatro amateur de la provincia. - ILC

LEÓN 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Leonés de Cultura (ILC) de la Diputación de León ha puesto en marcha el programa 'León a escena', iniciativa cuyo objetivo principal es apoyar y dar a conocer el trabajo realizado por las compañías de teatro amateur, un tipo de arte escénico que goza de gran arraigo y que cuenta con una notable vitalidad en el territorio leonés.

La campaña se enmarca en el plan 'Escenario rural Castilla y León' y se sufraga con algo más de 54.000 euros transferidos al Gobierno autonómico por el Ministerio de Cultura, fondos destinados a reactivar e impulsar la actividad cultural en el ámbito del mundo rural.

De este modo, el ILC lanzó dos llamamientos paralelos. El primero de ellos estuvo dirigido a los ayuntamientos para que solicitasen una actuación teatral dentro del citado programa y en su petición debían incluir información relativa al escenario en el que se llevaría a cabo la representación, así como fotografías o vídeos del mismo con el fin de comprobar que el espacio propuesto cumplía con los requisitos mínimos para el correcto desarrollo de las actuaciones.

El segundo llamamiento se realizó a través de redes sociales y estaba dirigido a los grupos de teatro amateur de la provincia para que enviasen sus propuestas de espectáculo acompañadas de requisitos técnicos, caché, fotografías y vídeo con resumen o muestra íntegra del mismo, según ha informado a Europa Press en un comunicado el ILC.

16 ASOCIACIONES Y 62 AYUNTAMIENTOS

Una vez revisadas las ofertas presentadas por las asociaciones culturales que representaban a los grupos se concluyó que 16 de ellas habían aportado correctamente sus documentos, mientras que se estimaron como válidas otras 62 solicitadas por ayuntamientos.

La mencionada subvención del Gobierno autonómico con fondos del Ministerio de Cultura debía destinarse a actividades de fomento y difusión cultural en localidades con una población inferior a 30.000 habitantes y una densidad inferior a 100 habitantes por kilómetro cuadrado o bien en municipios con una población inferior a los 10.000 habitantes con independencia de su densidad poblacional, lo que en el caso de la provincia excluía a León capital, Ponferrada, San Andrés del Rabanedo, Villaquilambre, Astorga y La Bañeza.

Desde el ILC se optó por destinar dichos fondos a la realización de la campaña 'León a escena' con el fin de promocionar el teatro amateur a través de la contratación de compañías leonesas de teatro aficionado para que llevasen a cabo funciones en distintas localidades de la provincia hasta el 31 de julio del presente año.

EL calendario teatral diseñado, con diversas temáticas, lenguajes y tendencias, tendrá entrada libre y gratuita y está pensado para reactivar y animar la agenda cultural del medio rural leonés hasta el último día de julio de 2026.

COMPAÑÍAS Y MUNICIPIOS

Así, las compañías y municipios que finalmente participarán en la iniciativa serán Valkatro (en Almanza, Toral de los Guzmanes, Santa María de la Isla y Valderrey), con 'Maribel y la extraña familia'; Kikodín Teatro, con su 'Canto a flor de agua' (en San Justo de la Vega, Toral de los Vados, Villarejo de Órbigo y Grajal de Campos); La Rue Teatro, con 'Las difuntas' (en Cabrillanes y Bercianos del Real Camino) y 'Lo nunca visto' (en Valdepolo y Bembibre).

Por su parte, Paso Básico escenificará 'El espejo y sus reflejos' (en Cabañas Raras y Boñar), 'Cri-Cri, el grillito cantor' (en Carrizo de la Ribera) y 'Entre globos y cometas' (en Palacios del Sil y Fresno de la Vega). A su vez, Teatro Teatro pondrá en escena 'Salvaje' (en Vega de Espinareda, Laguna de Negrillos, Sahagún y Villamartín de Don Sancho), mientras que Actuarte escenificará 'Madre no hay más que muchas' (en Posada de Valdeón, Roperuelos del Páramo y Algadefe).

La compañía Tierra Invisible representará 'Últimas palabras de Copito de Nieve' (en Santas Martas, Toreno, Soto y Amío y Villamontán de la Valduerna); La Galocha Teatro pondrá en escena 'El calendario' (en Pobladura de Pelayo de García, Mansilla de las Mulas y Sancedo); Piso Piloto Teatro echibirá su obra '¿Yo desahuciado? ¡No! He acertado' (en Benavides de Órbigo, Igüeña, Matadeón de los Oteros y Santa Elena de Jamuz), mientras que Teatro Koilón mostrará 'Pendientes de juicio' (en Santa María del Páramo) y 'El experimiento manzana' (en Santovenia de la Valdoncina, Valencia de Don Juan y Prioro.

El grupo de teatro Vilecha desplegará 'Islas desiertas' (en Riego de la Vega, Arganza Villagatón-Brañuelas y Riaño) y La Zarzamora representará 'Anacleto se divorcia' (en Riello, Lucillo, Villamandos y La Antigua). El grupo Se Trata de Teatro, por su parte, representará 'Tres pistolas, S.L.' (en Castrillo de la Valduerna, Santa Cristina de Valmadrigal, Valverde de la Virgen y Gordaliza del Pino) y La Amalgama pondrá en escena 'La edad del pavosaurio' (en Destriana, Rioseco de Tapia, Urdiales del Páramo y Cubillas de Rueda).

Por último, la compañía Teatro El Mayal representará 'Danza de la vida breve' (en Carracedelo y Llamas de la Ribera), mientras que los componentes de Tilín Telón subirán '¡Qué bollo es vivir!' a los escenarios (en San Pedro Bercianos y Onzonilla) y 'Arsénico por compasión' (en los de Soto de la Vega, Villamañán y Sabero).