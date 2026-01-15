El ILC lleva a Villablino las criaturas de la 'Mitología leonesa' de Toño Benavides

Basilisco, de Toño Benavides. - DIPUTACIÓN DE LEÓN

LEÓN 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Casa de Cultura de Villablino (León) la exposición del imaginario popular del viejo reino con la exposición 'Mitología leonesa', del conocido ilustrador Toño Benavides, que este viernes se inaugura en la capital lacianiega de la mano del Instituto Leonés de Cultura (ILC) de la Diputación Provincial.

La muestra, que se abrirá a las 18.00 horas, supone una exhibición "de gran interés y sugerencia", que en su primera parada en el Centro Leonés de Arte recibió cerca de 3.000 visitantes, han informado a Europa Press fuentes de la Diputación.

'Mitología leonesa' se centra en la representación de algo más de 30 figuras señeras del imaginario popular de las comarcas leonesas, plasmadas con el lenguaje, personal y expresivo, de Toño Benavides.

Además, las ilustraciones se acompañan de una serie de textos con las explicaciones adecuadas para comprender cada uno de los personajes o leyendas.

La muestra incluye dos vitrinas con apuntes y diseños, documentación, ediciones ilustradas por el artista y libros escritos por él mismo, además de un vídeo centrado en su trayectoria, realizado por Vicente García y Alexandre Likeamarmota, y un retrato tratado digitalmente, obra del fotógrafo José Ramón Vega.

"La tradición oral de León es muy rica y variada y, desde hace años, Benavides viene estudiando, analizando y profundizando en ese tema para emplearlo como recurso plástico, tomando como punto de partida investigaciones de gran calado intelectual, caso del magnífico trabajo de José Luis Puerto 'Leyendas de tradición oral en la provincia de León', complementado al mismo tiempo con un amplio trabajo de campo", ha señalado el comisario de la muestra, Luis García.

Por su parte, el propio Benavides ha señalado que la tradición oral de las comarcas "es tan diversa, la nómina de personajes o el conjunto de emociones que se derivan de las historias legendarias propias del territorio leonés resulta tan rico, que cualquier acercamiento, ya sea desde el punto de vista etnográfico o como proyecto artístico- literario, ha de resultar necesariamente parcial".

Además, reconoce que el tema era "demasiado sugerente" como para "resistirse" a trabajar sobre él, en este caso mediante el dibujo, una disciplina artística directamente relacionada con la intención de comunicarse por medio de la expresión gráfica, con un carácter esencialmente narrativo-descriptivo, su necesidad de trazar diseños reconocibles para representar objetos de forma eficaz. "El dibujo es, ante todo, un arte para contar", ha añadido.

En concreto, las figuras, motivos, animales, colectivos o personalidades legendarias incluidas en la exposición 'Mitología leonesa' son el lobo, L'Uyucón o gigante de Carpurias, la Vieja del Monte, la mujer serpiente, el topo de la Catedral, Santa Brígida, la xana del lago de Carucedo o xana Carisia, la mujer lobo, los moros legendarios, los remolinos de brujas, la mora hilandera, las brujas y el agua, el aquelarre leonés, las sirenas de Valdetuéjar, el cuélebre, la Tarasca, el basilisco, el alicornio, los campaneros, Camuñas/ El Espantullo, la culebra, vírgenes, la Güeste, los renubeiros, Doña Urraca, el Teleno (Marti-Tileno), el grajo, la Dama de Arintero y Anabella de León.

TRAYECTORIA

Nacido en la capital leonesa en 1961, Toño Benavides se interesó desde niño por el mundo de la creación y quiso estudiar Bellas Artes, aunque no le fue posible.

El dibujo le fascinaba y de forma autodidacta comenzó a dar sus primeros pasos en el ámbito de la ilustración, el cómic y la viñeta gráfica en el León de finales de los años 70 y de los 80, que presentaba un ambiente cultural intensamente libre, creativo, dinámico y multidireccional.

Toño Benavides ha colaborado con Diario de León y La Crónica de León, aunque también con la revista 'Nimbus', y ha participado en múltiples muestras, entre ellas la Feria de Barcelona de 1984. También trabajó en la imprenta Cornejo, espacio singular por donde pasaran gran parte de los diseñadores e ilustradores de León, mantuvo gran relación con Lolo Martín y frecuentó el Garabatos, lugar de encuentro de la contracultura leonesa donde se compartía lo más interesante del momento.

A partir de 1989, Benavides ha publicado sus ilustraciones en periódicos de gran relevancia nacional e internacional como Diario 16, El Mundo, The New York Times o El Economista, colaborando con editoriales tan destacadas como SM, Anaya o Reino de Cordelia, esta última dirigida por el leonés Jesús Egido.

Su estética y estilo vienen marcados por un singular tratamiento de la imagen, sutil y elegante, con cierto tratamiento expresionista en la formulación de las composiciones, consiguiendo una perfecta síntesis y concreción expresiva en la descripción narrativa pero generando, al mismo tiempo, una evocación abierta e interpretativa de la obra.

Benavides ha recibido diversos premios por su dilatada trayectoria profesional, como 24 Awards of Excellence, seis medallas de plata y una de oro incluido el Special Jury Recognition de la Society of Newspaper Design (SND) por trabajos aparecidos en el diario El Mundo, desarrollando también varias campañas publicitarias.

En calidad de escritor, ha publicado 'El sótano en llamas' (2011), aproximación al surrealismo narrativo en diez relatos, y una abundante obra poética a partir de 2009 y la obra 'Paraíso', proyecto estético que aúna la recreación literaria de imágenes con una prosa poética de contenido filosófico.

En 'Los niños del vertedero' (2012), su poesía se enmarca en el verso libre, intenso y desgarrador que desvela la belleza en los ambientes más duros y hostiles.

La exposición 'Mitología leonesa', producida por el Departamento de Arte del Instituto Leonés de Cultura con la colaboración del Ayuntamiento de Villablino, podrá contemplarse en la Casa de Cultura de esta localidad (en la plaza Luis Mateo Díez, s/n), con entrada libre y gratuita, de lunes a viernes de 09.00 a 21.00 horas, hasta el próximo 26 de febrero.