El artista leonés Alejandro Vargas. - ILC

LEÓN, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sala Provincia, el principal espacio expositivo del Instituto Leonés de Cultura (ILE), abre este sábado sus puertas a 'Alejandro Vargas: desde la abstracción geométrica a la ordenación apasionada del paisaje y la luz', una muestra que repasa la trayectoria y la obra de uno de los más singulares creadores leoneses contemporáneos.

Comisariada por Antonio Gamoneda, premio Cervantes de literatura y gran amigo de Vargas, la exposición se inaugurará a las 18.00 horas con la presencia del propio Gamoneda, familiares del autor, el director del departamento de Arte del ILC, Luis García, y el coordinador de Proyectos del organismo autónomo, Emilio Gancedo.

La propuesta expositiva, que se ofrece gracias a la cesión de obras por parte de la familia de Alejandro Vargas, así como de Antonio Gamoneda y Amancio González, parte de una visión sintética y retrospectiva de las diferentes etapas o periodos de la obra de este creador por medio de un viaje secuencial que se inicia con una pieza inmersa en la abstracción geométrica para finalizar en una exaltación del color, la luz y el gesto.

Alejandro Vargas nació en León en 1929 y falleció el 8 de octubre de 2024, a los 95 años y en plenas facultades creativas. Asistía con frecuencia a la tertulia formada por Antonio Gamoneda, Amancio González, Luis Artigue, José de León y Héctor Escobar, entre otros intelectuales y artistas, y pintaba y modelaba en su estudio de la avenida Padre Isla.

SU PRIMERA EXPOSICIÓN, CON 15 AÑOS

A los quince años se interesó por las artes plásticas y realizó su primera exposición en el Teatro Principal de León: una serie de caricaturas de actores que interpretaban la obra 'Don Juan Tenorio'.

Alejandro Vargas era una persona culta e intelectual que leía intensamente, en ocasiones libros prohibidos que llegaban por medio del contrabando desde Europa o Iberoamérica --la librería Valderas, del padre del también artista Manolo Jular, vendía esas publicaciones-- y asimismo su padre contaba con una gran biblioteca, según ha informado a Europa Press en un comunicado el ILC.

Estudió Bellas Artes en Barcelona gracias a una beca de la Diputación de León y a familiares, pero sus miras estaban puestas en París. Vargas se sentía saturado de la sociedad franquista y de la opresión sistemática, y la capital francesa representaba para él la creación y la libertad, de modo que tras terminar los estudios de Bellas Artes se marchó a París.

FERNANDO ARRABAL, SIMONE DE BEAUVOIR O SARTRE

Entre 1954 y 1959 Vargas permaneció en París y apareció en fotografías con su amigo el filósofo e intelectual Fernando Arrabal; conoció al pintor Eusebio Sempere y también tuvo contacto con surrealista Óscar Domínguez. Durante su estancia en la ciudad le invitaron a realizar un viaje de tres meses por diferentes países de la órbita comunista: Polonia, China y Rusia.

En la plaza de Tiananmen (China) conoció a Nehru, Togliatti, Negri y Mao Tse Tung, Simone de Beauvoir y Jean Paul Sartre. Entonces el artista era un marxista convencido, aunque no integrante de sus filas.

Inmerso en una vida bohemia, trabajaba, pintaba y participaba en los coloquios de los cafés; asistía a las tertulias de José Bergamín y también conoció al poeta Nicolás Guillen y a muchos de los que, posteriormente, fueron ministros con Fidel Castro y que, con el golpe de Batista, se refugiaron en el Colegio Cubano de París.

Después se trasladó a Londres, donde residió durante un año mientras trabajaba en una empresa de dibujos animados. Desanimado por el ambiente social y cultural que encontró, decidió instalarse en Madrid, donde permaneció otro año más hasta que regresó definitivamente a León. En su tierra natal participó activamente del ambiente artístico local y trabajó en la Diputación Provincial, en concreto en la Fundación Fray Bernardino de Sahagún --antecesora del actual ILC-- junto a Antonio Gamoneda, un espacio fértil para sus inquietudes e intereses culturales.

FORMACIÓN DE OTROS ARTISTAS

Al mismo tiempo, en su estudio formó a artistas como Amancio González, Fran de Gonari o José Luis Casas. Además, colaboró en colectivos artísticos que dinamizaron la actividad de las artes plásticas en León.

En cuanto a la retrospectiva que ahora presenta el Instituto Leonés de Cultura, sus obras están dispuestas de acuerdo con bloques estructurales.

'Alejandro Vargas: desde la abstracción geométrica a la ordenación apasionada del paisaje y la luz' se inaugurará este sábado a las 18.00 horas y tras el acto de apertura podrá contemplarse en la Sala Provincia del Edificio Fierro hasta el 17 de enero de 2027, con entrada gratuita de martes a viernes de 17.00 a 20.00 horas, sábados de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas y los domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.