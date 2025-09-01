Impulsan visitas a empresas agroalimentarias de Palencia de profesionales de Europa, Asia y África

PALENCIA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno de la Diputación de Palencia ha dado el visto bueno a un convenio de colaboración con ICEX España Exportación e Inversiones para la organización de una extensión de misión inversa de compradores o prescriptores del sector agroalimentario en la provincia.

Según ha adelantado la institución provincial a través de un comunicado, con esta iniciativa, la Diputación quiere impulsar la "internacionalización" de las empresas agroalimentarias palentinas, "ayudándolas a abrir mercado en el exterior y a mostrar la calidad de la oferta gastronómica local".

El acuerdo permitirá que profesionales de Europa, Asia y África, que viajen a España para asistir a la feria de alimentación San Sebastián Gastronomika que se celebrará en octubre, amplíen su estancia y visiten Palencia.

De esta manera, tendrán la oportunidad de conocer "de primera mano" la producción agroalimentaria de la provincia, sus empresas y la diversidad de sus productos.

El convenio contempla un presupuesto de 11.500 euros, de los cuales 10.000 euros son aportados por la Diputación y el resto por ICEX.

La institución provincial se encargará de organizar la agenda de visitas y la logística, mientras que ICEX gestionará la convocatoria internacional y la supervisión del programa.

Este proyecto, que tendrá una duración de seis meses, supone una "oportunidad única de posicionar Palencia en el mapa internacional del sector agroalimentario", tal y como ha destacado la Diputación provincial.