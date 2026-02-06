Imputado uno de la banda del BMW por robar en una nave y una cafetería

Archivo - Sucesos.- Prisión para dos multirreincidentes por robar en un 'súper' de Valladolid y tirar al suelo a una dependienta - POLICÍA NACIONAL VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Investigadores de la Policía Nacional del Grupo de Robos de Valladolid han identificado plenamente a uno de los presuntos autores de dos robos con fuerza, uno en una nave industrial y otro en una cafetería, cometidos en Valladolid en la madrugada del 12 de febrero de 2025. Al parecer, pertenece a la conocida Banda del BMW.

De la nave industrial los presuntos autores se llevaron unos 6.000 euros en metálico mientras que de la cafetería los ladrones obtuvieron una caja fuerte que se encontraba en una oficina, así como una caja de caudales. La caja fuerte contenía 7.458,55 euros, mientras que en la de caudales había, 2.149,06 euros, según informaron a Europa Press fuentes policiales. Entre los dos robos los delincuentes obtuvieron un botín de 15.607,61 euros.

Los responsables de los dos establecimientos presentaron sendas denuncias en dependencias de la Policía Nacional en Valladolid, que han sido investigadas por agentes del Grupo de Robos de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valladolid.

Los investigadores, tras numerosas pesquisas policiales, visionado de imágenes grabadas, el cotejo y contraste de la información obtenida y las inspecciones oculares practicadas en los lugares de los robos por agentes de la Policía Científica, han podido determinar sin ningún género de dudas la identidad de uno de los delincuentes implicados en los dos robos.