Imputan dos delitos a un cazador que mató en Tordehumos (Valladolid) al lince reintroducido 'Woodstock'

El lince 'Woodstock', abatido por un cazador al que se imputan dos hechos delictivos. - GUARDIA CIVIL

VALLADOLID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Valladolid ha abierto investigación a un varón, cazador habitual, como presunto autor de dos delitos contra la protección de la fauna y los animales domésticos, tras esclarecer la muerte de un ejemplar de lince ibérico, que había sido reintroducido hace unos meses en la zona del Cerrato palentino, y de un gato doméstico, ambos hechos ocurridos en un coto de caza del término municipal de Tordehumos.

La investigación se inició el pasado 21 de septiembre, cuando técnicos de la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León, encargados del Programa de Reintroducción del Lince Ibérico en la Comunidad, comunicaron que uno de los ejemplares liberados en el Cerrato, de nombre 'Woodstock', no registraba movimientos a través del dispositivo GPS que portaba.

El animal se encontraba en fase de dispersión por la zona de los Montes Torozos y, ante la ausencia de actividad detectada por el sistema de seguimiento, los técnicos de la Fundación, acompañados por Agentes Medioambientales de la comarca de Medina de Rioseco, se desplazaron hasta el punto señalado por el dispositivo, donde localizaron el cadáver del ejemplar.

Tras las primeras comprobaciones, se determinó que el lince había muerto a consecuencia de un disparo de arma larga, hechos que fueron puestos en conocimiento de la Guardia Civil.

A partir de ese momento, la Guardia Civil inició las correspondientes actuaciones para esclarecer lo sucedido y realizó diversas gestiones de investigación y numerosas tomas de manifestación a cazadores de la comarca.

Durante las pesquisas, los agentes tuvieron conocimiento la muerte de un gato doméstico ocurrida en fechas similares. Las investigaciones permitieron constatar estos hechos mediante el visionado de una grabación realizada con la cámara de un visor nocturno instalado en un rifle, en la que se observaba cómo se daba muerte al animal.

Las actuaciones policiales, junto con la colaboración del Servicio Territorial de Medio Ambiente, la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León y el Centro de Recuperación de Animales Silvestres de Valladolid (CRAS), así como el análisis de los informes de localización y seguimiento del ejemplar 'Woodstock', permitieron avanzar en el esclarecimiento de ambos sucesos.

Como resultado de la investigación, la Guardia Civil procedió a investigar a un varón, cazador habitual de la comarca, como presunto responsable de los dos hechos delictivos, uno contra la fauna por la muerte del lince ibérico y otro contra los animales domésticos por abatir a un gato con un arma de caza.

Las diligencias instruidas han sido remitidas al Juzgado de Medina de Rioseco y a la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Valladolid, Delegada de Medio Ambiente y Urbanismo.

El lince ibérico (Lynx pardinus), han recordado, es una especie incluida en el listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, por lo que cuenta con una protección específica. La muerte de ejemplares de esta especie supone un grave perjuicio para los programas de conservación y recuperación de su población.