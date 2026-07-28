Inadmitido el recurso del Ayuntamiento de Valladolid contra el proyecto de remodelación de la estación Campo Grande

VALLADOLID 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Nacional ha inadmitido el recurso del Ayuntamiento de Valladolid contra a aprobación técnica del Proyecto de construcción de la remodelación de la estación de Valladolid Campo Grande debido a un defecto previo en la preparación del recurso municipal, con la ausencia de firma electrónica en varios documentos.

La resolución, que aún no es firme ya que cabe recurso de apelación, no entra a valorar las objeciones planteadas por el equipo de Gobierno municipal el mencionado "defecto" en la preparación y autorización de las acciones judiciales, si bien en su fallo señala que las cuestiones "controvertidas" en el proceso "no estaban exentas de amparo fáctico y jurídico" y entiende que se planteaban dudas que justificaban la interposición del recurso.

En cualquier caso, el texto judicial señala la ausencia de firma electrónica en uno de los informes jurídicos, fechado el 29 de abril, sobre el cual la representación legal alegó que se había debido al apagón que se produjo en toda España en la jornada anterior.

El Alto tribunal considera que esa explicación "no resulta admisible" y explica como argumento que ese mismo día el Ayuntamiento publicó información en sus redes sociales sobre los trabajos llevados a cabo con motivo del apagón.

El texto apunta que el único documento con firma electrónica reconocida está fechado en febrero de 2026, cuando el procedimiento judicial ya se encontraba muy avanzado.

La sentencia recuerda que el informe jurídico previo tiene como finalidad evitar que las corporaciones locales inicien pleitos de forma irreflexiva, sin conocer adecuadamente sus derechos ni las posibilidades razonables de obtener una resolución favorable. También advierte del perjuicio que supone para el interés general sumergir a las administraciones en una conflictividad jurídica estéril.

El recurso municipal pedía expresamente que se anulara y dejara sin efecto la aprobación técnica del proyecto de remodelación de la estación acordada por ADIF el 31 de diciembre de 2024 debido a que el equipo de Gobierno consideraba que las entidades ministeriales, dependientes del exalcalde socialista de Valladolid, Óscar Puente, no habían hecho partícipe al Ayuntamiento de un proyecto que modificará sustancialmente una zona de la ciudad así como las comunicaciones y la movilidad.

Cabe recordar que el proyecto de remodelación de la estación, cuyas obras comenzaron hace meses, cuenta con un presupuesto cercano a los 250 millones de euros.

La Audiencia Nacional ha inadmitido el recurso y, por lo tanto, ha confirmado, por tanto, la resolución de ADIF Alta Velocidad que permite continuar con su tramitación.

La sentencia, fechada este mismo martes, no es firme y puede ser recurrida en apelación en el plazo de quince días.