Inaugurado el centro de Usos Múltiples de Villaherreros (Palencia) tras una inversión de 140.000 euros

Vecinos de Villaherreros junto a la presidenta de la Diputación, el delegado de la Junta y el alcalde en la ianuguración del nuevo centro. - DIP PALENCIA

PALENCIA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, Armisén y el delegado de la Junta, José Antonio Rubio, han inaugurado este lunes el nuevo Centro de Usos Múltiples de la localidad de Villaherreros en el que ambas instituciones han invertido cerca de 100.000 de los 140.000 euros invertidos en esta actuación.

La inauguración de este espacio "de encuentro, convivencia y ocio" ha contado con la presencia del alcalde de la localidad, Féliz Díez, y de los vecinos de Villaherreros.

El nuevo espacio de Villaherreros, colindante con la Casa Consistorial, ha contado con más de 140.000 euros de inversión, de los que la Diputación de Palencia ha aportado cerca de 60.000 euros a través de diferentes convocatorias y la Junta otros cerca de 40.000 euros.

La intervención ha permitido aprovechar una zona de doble altura del edificio municipal mediante la construcción de un forjado de madera y una escalera de acceso, lo que ha ampliado las posibilidades de uso del inmueble.

La Diputación también ha colaborado en la adquisición del equipamiento del local, con la incorporación de una cocina y el mobiliario necesario para que pueda desarrollar plenamente su función como espacio de uso público.