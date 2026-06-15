Inaugurado un mirador astronómico en El Maíllo (Salamanca)

Inauguración del mirador de El Maíllo, en Salamanca. - DIP SALAMANCA

SALAMANCA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, ha inaugurado este lunes el nuevo mirador astronómico de El Maíllo, una infraestructura que refuerza "la apuesta de la provincia por un modelo de turismo sostenible, innovador y capaz de generar nuevas oportunidades de desarrollo en el medio rural, como es el astroturismo", como ha apuntado.

Ubicado en un enclave privilegiado de la Sierra de Francia, como es el paraje 'Asomadera áspera' de El Maíllo, el mirador pone en valor uno de los grandes tesoros naturales de este territorio, "la calidad de sus cielos".

Un recurso que se convierte ahora en un nuevo atractivo turístico destinado a atraer visitantes, con el objetivo de impulsar el turismo de estrellas y las actividades de astronomía en la Sierra de Francia y refuerza el posicionamiento del territorio como un destino de referencia en astroturismo y turismo de naturaleza.

Durante el acto de inauguración Javier Iglesias ha destacado que este espacio nace con la vocación "de ofrecer una experiencia única" de observación astronómica, aunque sus posibilidades van mucho más allá.

"El mirador ha sido concebido como un lugar para el encuentro, el descanso, la contemplación de la naturaleza y el bienestar, donde tendrán cabida actividades vinculadas a la ciencia, el turismo, la cultura y el ocio saludable, como la observación de aves, la meditación o el yoga", ha afirmado Iglesias.

Entre sus elementos más singulares en la plaza del mirador circular de 12,50 metros, se encuentran tres tótems de hormigón que señalan los solsticios y equinoccios, una rosa de los vientos con los cuatro puntos cardinales y un poste indicador de la estrella polar, han añadido desde la Diputación.

Asimismo, el espacio incorpora un reloj solar analemático, en el que la propia sombra del visitante permite conocer la hora solar, así como un atril informativo con información sobre la Luna, la localización de constelaciones y diversos códigos QR que facilitan el acceso a contenidos divulgativos.

Se han instalado también gradas reclinadas especialmente diseñadas para la observación del cielo nocturno.

La Diputación de Salamanca ha destinado cerca de 37.000 euros a esta actuación, que se enmarca en la acción 'Proyectos de acondicionamiento de servicios y lugares de interés turístico.