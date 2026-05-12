Inbiotec (León) se consolida como referente nacional con 17 especialistas y laboratorios de última generación

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones (izquierda), junto al director de la Fundación Cesefor, Pablo Sabín Galán (centro) y el delegado de la Junta en León, Eduardo Diego, en Inbiotec (León). - JCYL

LEÓN, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Biotecnología de León (Inbiotec), área de Biotecnología de Cesefor, se consolida como referente de investigación aplicada en biotecnología forestal y recursos naturales de España con 17 especialistas y laboratorios de última generación.

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha visitado este martes la sede de Cesefor en León, anteriormente Inbiotec, un centro que cuenta con más de 1.500 metros cuadrados de instalaciones distribuidas en tres plantas, tres laboratorios especializados y un equipo multidisciplinar formado por 17 hombres y mujeres de muy alta cualificación en distintas especialidades científicas y técnicas.

Sus líneas de trabajo abarcan ámbitos "estratégicos" para Castilla y León como la biotecnología forestal, la sanidad vegetal, la conservación de la biodiversidad y la bioeconomía rural, según ha destacado el consejero.

La Junta de Castilla y León ha destinado durante el periodo 2023-2026 una inversión de 690.040 euros para el desarrollo de iniciativas de I+D+i ejecutadas desde este centro. Estas actuaciones han permitido avanzar en proyectos relacionados con la biotecnología aplicada a las producciones forestales, la promoción de la castañicultura, la conservación del medio natural y la modernización de equipamientos científicos de última generación.

Entre los resultados más destacados se encuentran el desarrollo de herramientas de detección molecular de patógenos forestales, protocolos de vigilancia fitosanitaria ya transferidos a la Administración autonómica y sistemas genéticos no invasivos para la identificación de especies emblemáticas como el lobo ibérico y el oso pardo cantábrico.

Asimismo, el centro desempeña un papel "clave" en el impulso del sector castañero de la Comunidad, al ejercer la Secretaría Técnica de la Mesa del Castaño de El Bierzo y de la Red Estatal del Castaño, además de promover parcelas demostrativas, acciones de transferencia tecnológica y encuentros internacionales especializados.

PRODUCCIÓN DE TORYMUS SINENSIS

El centro ha logrado producir el Torymus sinensis, un pequeña avispa parasitoide de origen asiático utilizada como control biológico principal contra la avispilla del castaño, una lucha biológica contra esta enfermedad que comenzó con la importación del parásito de Italia y ahora se produce en este centro.

La capacidad investigadora de Cesefor se ha reforzado recientemente con la captación de más de un millón de euros procedentes de financiación europea para el desarrollo de los proyectos 'LIFE Chestnutrap', en torno a la castaña y 'Multicas', sobre ganadería extensiva y micología. Ambas iniciativas tendrán un impacto directo en territorios como El Bierzo y la Sierra de la Culebra, al impulsar modelos de gestión forestal sostenible, mitigación del cambio climático y valorización de los ecosistemas del castaño.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS

El director de la Fundación Cesefor, Pablo Sabín Galán, ha señalado que la castañicultura es uno de los ejes principales de la entidad, que trabaja en la creación de un banco de análisis genético, la lucha contra enfermedades que afectan al castaño y la producción del parasitoide Torymus sinensis.

Otra de las líneas estratégicas, ha apuntado, está relacionada con la ganadería extensiva, la trashumancia, el aprovechamiento de los pastizales de montaña y la micología a través del proyecto 'Multicas' y la tercera de las líneas de trabajo gira en torno a la biodiversidad.

INNOVACIÓN FORESTAL Y BIOECONOMÍA

Durante la visita, Suárez-Quiñones ha destacado la importancia "estratégica" de este centro para consolidar a Castilla y León como "referente" en innovación forestal y bioeconomía, además de subrayar la capacidad de Cesefor para transferir conocimiento científico al territorio, a los productores y a la propia Administración autonómica.

El centro participa además en otros proyectos de alcance autonómico, nacional e internacional relacionados con la detección de especies invasoras, la conservación de ecosistemas fluviales y la catalogación genética del castaño centenario, lo que refuerza el posicionamiento de Castilla y León en redes europeas de investigación aplicada al medio natural.